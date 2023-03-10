«МЮ» разгромил «Бетис», неудачный матч Александра Овечкина. Главное к утру

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«Манчестер Юнайтед» разгромно обыграл «Бетис» в матче 1/8 финала Лиги Европы, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забил буллит, а его команда потерпела поражение, «Локомотив» вырвал победу у «Витязя» и вышел в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», Овечкин и Кузнецов не реализовали буллиты в серии.

2. «Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил «Бетис».

3. «Локомотив» вырвал победу у «Витязя» в овертайме и выиграл серию плей-офф со счётом 4-1.

4. «Миннесота» рассказала, сколько пропустит Кирилл Капризов из-за травмы.

5. «Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» в первой встрече 1/8 Лиги Европы.

6. Рублёв и Хачанов проиграли в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

7. Украина может лишиться места в заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030.

8. В матче «Тампы» с «Вегасом» произошла массовая стычка. Судьи выписали 122 штрафные минуты.

9. Панарин обогнал Ковальчука в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.

10. The Athletic рассказал, влияет ли Овечкин на кадровые перестановки в «Вашингтоне».