Важные очки Овечкина, голы Месси и Роналду за сборные. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал два очка в матче с «Чикаго Блэкхоукс», нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в ворота Панамы, а форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Лихтенштейна. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн.
2. Гол Лионеля Месси помог сборной Аргентины переиграть Панаму.
3. Два очка Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго».
4. Рыбакина обыграла Калинскую и вышла в третий круг турнира в Майами.
5. Иранский журналист считает, что результат матча сборных Ирана и России был договорным.
6. Андрей Кузьменко побил рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер».
7. Ла Лига может отправить жалобу на «Барселону» в ФИФА. Клубу грозит исключение из турнира.
8. Овечкин стал пятым россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон.
9. Криштиану Роналду поделился эмоциями от мирового рекорда по матчам за сборную.
10. Тухель впечатлил руководство «Баварии» планами по развитию клуба — Плеттенберг.
- 24 марта 2023
-
09:23
-
09:15
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
08:18
-
07:29
-
07:21
-
07:02
-
06:40
-
06:33
-
06:19
-
06:00
-
05:43
-
02:46
-
02:26
-
01:46
-
01:46
-
01:36
-
01:22
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:28
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:14
-
00:04
-
00:01
- 23 марта 2023
-
23:50
-
23:37