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Важные очки Овечкина, голы Месси и Роналду за сборные. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал два очка в матче с «Чикаго Блэкхоукс», нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в ворота Панамы, а форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Лихтенштейна. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн.

2. Гол Лионеля Месси помог сборной Аргентины переиграть Панаму.

3. Два очка Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго».

4. Рыбакина обыграла Калинскую и вышла в третий круг турнира в Майами.

5. Иранский журналист считает, что результат матча сборных Ирана и России был договорным.

6. Андрей Кузьменко побил рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер».

7. Ла Лига может отправить жалобу на «Барселону» в ФИФА. Клубу грозит исключение из турнира.

8. Овечкин стал пятым россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон.

9. Криштиану Роналду поделился эмоциями от мирового рекорда по матчам за сборную.

10. Тухель впечатлил руководство «Баварии» планами по развитию клуба — Плеттенберг.