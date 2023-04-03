Поттера уволили из «Челси», «Милан» разгромил «Наполи». Главное к утру

Очередная тренерская отставка в лондонском «Челси», «Наполи» с Хвичей Кварацхелией разгромно проиграл «Милану», российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Майами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера.
2. «Наполи» проиграл «Милану» с крупным счётом.
3. Медведев в двух сетах обыграл Синнера и впервые в карьере выиграл Miami Open.
4. ЦСКА вырвал победу у СКА в третьем овертайме первого матча финала Запада Кубка Гагарина.
5. «ПСЖ» на своём поле проиграл «Лиону» в матче 29-го тура Лиги 1.
6. Кирилл Марченко установил новый рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне НХЛ.
7. Goal: Месси не намерен сокращать зарплату. «ПСЖ» нужно уменьшить платёжную ведомость.
8. Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вашингтон», у Овечкина — ассист.
9. «Ростов» в меньшинстве обыграл «Торпедо» в матче 21-го тура РПЛ.
10. Евгений Малкин получил 28 минут штрафа. Его удалили до конца матча за крик на арбитра.
- 3 апреля 2023
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