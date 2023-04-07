Жеребьёвка Кубка России, детали переговоров Хави и Месси. Главное к утру

Стали известны пары следующего этапа Кубка России, главный тренер «Барселоны» Хави и аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провели переговоры, ЦСКА крупно обыграл СКА в третьем матче серии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Определились пары второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
2. Стали известны детали переговоров между Хави и Лионелем Месси.
3. ЦСКА забросил четыре безответные шайбы СКА и вышел вперёд в финальной серии Запада.
4. Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне.
5. «Вашингтон» пропустил шесть шайб в матче с «Монреалем», у Овечкина — передача.
6. Форвард «Монреаля» Гурьянов отказался от участия в ЛГБТ-акции перед игрой с «Вашингтоном».
7. «Краснодар» в серии пенальти переиграл «Ростов» в матче Кубка России.
8. Анна Калинская неожиданно обыграла титулованную Викторию Азаренко на турнире в Чарльстоне.
9. «Не думаю, что это оправдание». Овечкин высказался о неудачном сезоне «Вашингтона».
10. «Сент-Луис» одолел «Рейнджерс», у Торопченко и Тарасенко по одному голу.
- 7 апреля 2023
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