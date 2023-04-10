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Дзюба не пожал руку Семаку, ничья между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Главное к утру

Российский нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба проигнорировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, «Ливерпуль» и «Арсенал» не выявили победителя в матче английской Премьер-лиги, «Краснодар» переиграл «Пари Нижний Новгород» в первом матче Сергея Юрана в новом клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Артём Дзюба объяснил, почему не пожал руку Сергею Семаку после матча «Локомотив» — «Зенит».

2. «Ливерпуль» на «Энфилде» сыграл вничью с «Арсеналом» — 2:2.

3. Дубль Кривцова и гол Кордобы принесли «Краснодару» победу в матче с «Пари НН».

4. «Зенит» обыграл «Локомотив», прервав победную серию железнодорожников в РПЛ.

5. Сушинский: «Ак Барс» победил «Авангард» не совсем в честной борьбе.

6. Сергей Семак: Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему.

7. Два россиянина — в списке главных разочарований своих команд НХЛ по версии The Athletic.

8. «Для всех очевидно, что мяч попал в руку». Галактионов — о концовке матча с «Зенитом».

9. Главный тренер «Монако» посетовал, что не успел заменить Головина до гола.

10. Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Филадельфию», у Проворова «-3».