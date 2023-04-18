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«Ливерпуль» разгромил «Лидс», Месси — главный претендент на «Золотой мяч». Главное к утру

«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Лидс Юнайтед» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги, аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч», «Ак Барс» переиграл ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль» с разгромным счётом победил «Лидс» на выезде.

2. Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

3. «Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина и повёл в серии — 1-0.

4. В минспорта Украины ответили, будет ли сборная сниматься с Евро из-за участия Беларуси.

5. «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

6. 35 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной» в плей-офф НХЛ.

7. Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение в первом матче финала КХЛ с «Ак Барсом».

8. Арбитр Федотов разобрал три пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Торпедо».

9. «Ньюкасл» следит за Хвичей, Осимхеном, Диаби и Тюрамом.

10. Марта Костюк: не знаю ни одной украинки, нормально разговаривающей с российскими игроками.