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«Реал» и «Милан» — в полуфинале ЛЧ, Россия не сыграет на турнире в Азии. Главное к утру

«Реал» уверенно переиграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сборная России по футболу не примет участия в турнире Центрально-Азиатской ассоциации, «Милан» сыграл вничью с «Наполи», но вышел в 1/2 финала ЛЧ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» во второй раз обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

2. «Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря гостевой ничьей с «Наполи».

3. Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

4. Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в первом матче серии плей-офф.

5. УНИКС обыграл «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

6. «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю», Роналду не отметился результативными действиями.

7. Тарасенко сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф за последние 10 лет.

8. Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» во втором полуфинальном матче мужской Суперлиги.

9. Мичков — второй в финальном рейтинге драфта игроков из Европы по версии скаутского бюро НХЛ.

10. Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов.