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«Интер» в финале ЛЧ, Ротенберг бросил вызов Канаде. Главное к утру

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, главный тренер «России 25» Роман Ротенберг бросил вызов сборной Канады, УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Интер» минимально обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов.

2. Роман Ротенберг бросил сборной Канады вызов сыграть суперсерию.

3. УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ, выиграв финальную серию с «Локомотивом-Кубань».

4. Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме.

5. Казахстан потерпел разгромное поражение от Швейцарии на чемпионате мира по хоккею.

6. Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме, одолев Чжэн Циньвэнь.

7. «Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче серии, несмотря на 40 очков Дэвиса.

8. Генрих Мхитарян — первый армянин в финале Лиги чемпионов.

9. Рублёв проиграл 101-й ракетке мира в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

10. Российский легионер «Црвены Звезды» Пруцев намерен получить сербское гражданство.