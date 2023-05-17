«Интер» в финале ЛЧ, Ротенберг бросил вызов Канаде. Главное к утру

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, главный тренер «России 25» Роман Ротенберг бросил вызов сборной Канады, УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Интер» минимально обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов.
2. Роман Ротенберг бросил сборной Канады вызов сыграть суперсерию.
3. УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ, выиграв финальную серию с «Локомотивом-Кубань».
4. Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме.
5. Казахстан потерпел разгромное поражение от Швейцарии на чемпионате мира по хоккею.
6. Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме, одолев Чжэн Циньвэнь.
7. «Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче серии, несмотря на 40 очков Дэвиса.
8. Генрих Мхитарян — первый армянин в финале Лиги чемпионов.
9. Рублёв проиграл 101-й ракетке мира в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.
10. Российский легионер «Црвены Звезды» Пруцев намерен получить сербское гражданство.
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