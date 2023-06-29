Джеко не приедет в Россию, «Спартак» пытается купить форварда «Кадиса». Главное к утру

Новый нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не поедет с командой на турнир в Россию, московский «Спартак» намерен сделать новое предложение по поводу форварда «Кадиса» Тео Бонгонда, четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Эдин Джеко не приедет в Россию, но не из-за протеста.
2. «Спартак» сделал третье предложение «Кадису» по Бонгонда.
3. Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ — 2023.
4. Стали известны четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата Европы — 2023.
5. Кай Хаверц стал игроком «Арсенала».
6. Матвей Мичков рассказал о главной цели в «Филадельфии».
7. «Не могу поверить». Симашёв — о «русской банде» в «Аризоне».
8. Партнёрство чёрных футболистов обвинило английский футбол в недостаточном разнообразии.
9. «Барселона» может дать право на своё имя клубу в Катаре за € 100 млн.
10. «Вегас» продлил контракт с Иваном Барбашёвым на пять лет.
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