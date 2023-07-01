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«Спартак» сделал предложение защитнику, новый тренер у Роналду. Главное к утру

«Спартак» собирается подписать защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука, главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру возглавит саудовский «Аль-Наср», «Манчестер Сити» нелегально получил £ 30 млн в сезоне-2012/2013. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: «Спартак» предложил € 3 млн за защитника «Олимпиакоса» Рябчука.

2. «Аль-Наср» определился с новым главным тренером по рекомендации Роналду.

3. Стали известны подробности одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити».

4. «Зенит» просит за Клаудиньо € 17–18 млн.

5. Аспиликуэта подпишет с мадридским «Атлетико» контракт до 2025 года.

6. Суд над Галтье состоится 15 декабря, тренеру грозит до трёх лет тюрьмы.

7. Джанлуиджи Буффон раздумывает о завершении игровой карьеры.

8. «Челси» объявил о переходе Николаса Джексона.

9. Никита Иосифов покинул испанский «Вильярреал».

10. Кайри Ирвинг продолжит карьеру в «Далласе».