УАФ выступила против турнира в России, Свитолина переиграла Азаренко. Главное к утру

Украинская ассоциация футбола осудила иностранные команды за приезд на турнир в Россию, украинка Элина Свитолина оказалась сильнее Виктории Азаренко на Уимблдоне, стала известна причина, по которой форвард «Фенербахче» Эдин Джеко не сыграл с «Зенитом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением о международном турнире в России.
2. Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Азаренко из Беларуси.
3. Главный тренер «Фенербахче» объяснил, почему Джеко не сыграл с «Зенитом».
4. США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Канаду по пенальти.
5. «Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер.
6. Канчельскис: Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет.
7. Свёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в тяжелейшем матче Бенчич.
8. Семак: зачем «Зениту» Марио Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам Месси.
9. «Аль-Хиляль» предложил Морате контракт на € 50 млн в год.
10. Колосков: «Спартак» ужасно играет в обороне при любом тренере.
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