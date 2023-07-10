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УАФ выступила против турнира в России, Свитолина переиграла Азаренко. Главное к утру

Украинская ассоциация футбола осудила иностранные команды за приезд на турнир в Россию, украинка Элина Свитолина оказалась сильнее Виктории Азаренко на Уимблдоне, стала известна причина, по которой форвард «Фенербахче» Эдин Джеко не сыграл с «Зенитом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением о международном турнире в России.

2. Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Азаренко из Беларуси.

3. Главный тренер «Фенербахче» объяснил, почему Джеко не сыграл с «Зенитом».

4. США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Канаду по пенальти.

5. «Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер.

6. Канчельскис: Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет.

7. Свёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в тяжелейшем матче Бенчич.

8. Семак: зачем «Зениту» Марио Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам Месси.

9. «Аль-Хиляль» предложил Морате контракт на € 50 млн в год.

10. Колосков: «Спартак» ужасно играет в обороне при любом тренере.