Овечкин вновь в числе лучших, первый запрос «Фламенго» по Клаудиньо. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова попал в рейтинг лучших игроков, «Фламенго» сделал первый запрос по бразильскому полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, стали известны все четвертьфиналисты Уимблдона. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин попал в число лучших нападающих в истории НХЛ по версии The Hockey Writers.
2. «Фламенго» сделал первый запрос «Зениту» по Клаудиньо, бразильцы предложили € 15 млн.
3. Определились все пары 1/4 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде.
4. WTA выступила с заявлением о рукопожатиях украинок с белорусками и россиянками.
5. «Спартак» рассчитался с ЦСКА за трансфер Медины одним траншем.
6. Определились все пары 1/4 финала Уимблдона в женском одиночном разряде.
7. Медведев оценил поведение Азаренко, которую освистали в матче со Свитолиной на Уимблдоне.
8. Мэдисон Кис объяснила, что помогло ей обыграть Мирру Андрееву в 1/8 финала Уимблдона.
9. Абаскаль: Медина способен помочь «Спартаку» на разных позициях, универсализм очень ценен.
10. Игроки сборных США и Канады устроили массовую драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ.
- 11 июля 2023
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