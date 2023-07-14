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Поражение Соболенко, Бен-Йеддера обвиняют в сексуальном насилии. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона, французского форварда «Монако» Виссама Бен-Йеддера обвиняют в сексуальным насилии, аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси прошёл медобследование для клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона, обыграв Арину Соболенко.

2. Нападающего «Монако» Бен-Йеддера обвиняют в сексуальном насилии.

3. Месси посетил тренировку «Интер Майами» и прошёл медобследование для клуба.

4. «Милан» объявил о подписании Кристиана Пулишича.

5. Источник: вице-капитан молодёжной команды «Локомотива» перешёл в «Зенит».

6. «Ювентус» выставил Бонуччи на продажу.

7. Определились финалисты Евро U19. Ими стали сборные Португалии и Италии.

8. Алекс Гальченюк обвиняется в нападении, сопротивлении аресту и аварии.

9. Стало известно, на какие шаги пойдёт руководство «Фламенго» ради подписания Клаудиньо.

10. World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания.