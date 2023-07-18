«Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака», Роналду не вернётся в Европу. Главное к утру

Портал Maxbet Sport сообщил, что защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович станет игроком «Зенита», португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что больше не вернётся в европейский футбол, директор «Фламенго» Бруно Шпиндель сказал, что клуб продолжает переговоры с «Зенитом» о переходе полузащитника Клаудиньо. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Maxbet Sport: «Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака».
2. Криштиану Роналду заявил, что больше не вернётся в европейский футбол.
3. «Фламенго» подтвердил переговоры по Клаудиньо. Игрок заявлял, что останется в «Зените».
4. Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС, где выступает Месси.
5. Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг.
6. «Аль-Наср» Роналду разгромно проиграл «Сельте» в товарищеском матче.
7. Иско обвинил спортивного директора «Севильи» в нападении.
8. Горецка может стать игроком «Вест Хэма».
9. Марио Фернандес выступил с заявлением о невозвращении в ЦСКА.
10. «Интер» сделал предложение по трансферу Мораты в размере € 15 млн.
- 18 июля 2023
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:12
-
09:06
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
07:37
-
07:33
-
07:33
-
07:13
-
06:45
-
06:41
-
06:37
-
06:21
-
06:15
-
05:57
-
05:52
-
05:40
-
05:26
-
05:20
-
05:09
-
04:55
-
04:53
-
04:40
-
04:23
-
04:15
-
04:01