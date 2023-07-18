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«Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака», Роналду не вернётся в Европу. Главное к утру

Портал Maxbet Sport сообщил, что защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович станет игроком «Зенита», португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что больше не вернётся в европейский футбол, директор «Фламенго» Бруно Шпиндель сказал, что клуб продолжает переговоры с «Зенитом» о переходе полузащитника Клаудиньо. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Maxbet Sport: «Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака».

2. Криштиану Роналду заявил, что больше не вернётся в европейский футбол.

3. «Фламенго» подтвердил переговоры по Клаудиньо. Игрок заявлял, что останется в «Зените».

4. Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС, где выступает Месси.

5. Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг.

6. «Аль-Наср» Роналду разгромно проиграл «Сельте» в товарищеском матче.

7. Иско обвинил спортивного директора «Севильи» в нападении.

8. Горецка может стать игроком «Вест Хэма».

9. Марио Фернандес выступил с заявлением о невозвращении в ЦСКА.

10. «Интер» сделал предложение по трансферу Мораты в размере € 15 млн.