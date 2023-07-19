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«Зенит» может подписать экс-игрока «Шахтёра», «Спартак» обыграл «Нефтчи». Главное к утру

Состав «Зенита» может пополнить ещё один бразилец, «Спартак» переиграл «Нефтчи» в товарищеском матче, «Аль-Хиляль» договорился о покупке Малкома. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» намерен подписать экс-форварда «Шахтёра» Нереса — Касагранде.

2. «Спартак» обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче.

3. «Аль-Хиляль» договорился с «Зенитом» о переходе Малкома — Ariyadhiah.

4. «Атлетико» возмущён и разгневан словами Феликса про «Барселону», клуб сделал заявление.

5. Лига чемпионов: результаты матчей 18 июля, турнирная сетка.

6. Шуай снялась с турнира в Будапеште из-за панической атаки после конфликта с соперницей.

7. Фетисов — об Олимпиаде: мы должны там быть с флагом или выступать за какую-нибудь Сирию.

8. Гендиректор «Спартака» Малышев: Эракович? Если кто-то хочет играть в «Зените» — адьос.

9. «Много курил кальян». Бывший игрок МЛС высмеял слова Криштиану Роналду о саудовской лиге.

10. Бекхэм заявил, что презентацию Месси в «Интер Майами» посмотрели 3,5 млрд зрителей.