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Подробности жёсткого ограбления Доннаруммы, ультиматум «ПСЖ» для Мбаппе. Главное к утру

Подробности жёсткого ограбления Доннаруммы, ультиматум «ПСЖ» для Мбаппе. Главное к утру
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Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма рассказал подробности ограбления в его доме, «Пари Сен-Жермен» поставил ультиматум Килиану Мбаппе по ситуации с его будущим, «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Я был связан». Доннарумма – о жестоком ограблении в своём доме.
  2. Опубликован текст письма «ПСЖ» к Мбаппе после решения игрока не продлевать контракт.
  3. «Локомотив» ушёл от поражения в матче РПЛ с «Рубином».
  4. Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Бостаде и сыграет с Каспером Руудом.
  5. Вендел отказался прилетать в Россию, он разозлил не только «Зенит», но и «Фламенго» — Вене.
  6. Глава «Локомотива» отреагировал на скандальное видео с Дзюбой и игрушечным бананом на шоу.
  7. Семак стал абсолютным рекордсменом по числу побед в качестве главного тренера «Зенита».
  8. В WTA отреагировали на запрет Польши впустить в страну россиянку Веру Звонарёву.
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  10. Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Венгрии, опередив Ферстаппена на три тысячные секунды.
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