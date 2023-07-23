Подробности жёсткого ограбления Доннаруммы, ультиматум «ПСЖ» для Мбаппе. Главное к утру
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Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма рассказал подробности ограбления в его доме, «Пари Сен-Жермен» поставил ультиматум Килиану Мбаппе по ситуации с его будущим, «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Я был связан». Доннарумма – о жестоком ограблении в своём доме.
- Опубликован текст письма «ПСЖ» к Мбаппе после решения игрока не продлевать контракт.
- «Локомотив» ушёл от поражения в матче РПЛ с «Рубином».
- Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Бостаде и сыграет с Каспером Руудом.
- Вендел отказался прилетать в Россию, он разозлил не только «Зенит», но и «Фламенго» — Вене.
- Глава «Локомотива» отреагировал на скандальное видео с Дзюбой и игрушечным бананом на шоу.
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- Луис Чавес перейдёт в московское «Динамо», он выкупил контракт у «Пачуки».
- Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Венгрии, опередив Ферстаппена на три тысячные секунды.
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