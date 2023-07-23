Подробности жёсткого ограбления Доннаруммы, ультиматум «ПСЖ» для Мбаппе. Главное к утру

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма рассказал подробности ограбления в его доме, «Пари Сен-Жермен» поставил ультиматум Килиану Мбаппе по ситуации с его будущим, «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».