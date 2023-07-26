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Санчес откажет «Спартаку», условия контракта Захаряна в «Лацио». Главное к утру

Колумбийский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес не будет переходить в московский «Спартак», стали известны условия контракта российского полузащитника Арсена Захаряна в «Лацио», бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо готов перейти во «Фламенго». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. The Guardian: Санчес откажет «Спартаку», АПЛ будет препятствовать трансферу.

2. Стали известны условия личного контракта Арсена Захаряна в «Лацио».

3. Клаудиньо: готов играть за «Фламенго», если клубы договорятся. Уважаю контракт с «Зенитом».

4. Дубль и результативная передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Атланту Юнайтед».

5. «Зенит» рассматривает полузащитника «Сан-Паулу» Нестора в качестве замены Вендела.

6. Виктор Давила попрощался с болельщиками «Леона» перед переходом в ЦСКА.

7. Представители Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем».

8. Семак: Венделу нужно набирать форму, а затем он будет искать новую команду.

9. «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.

10. ЦСКА не собирается продавать Виллиана Рошу, несмотря на высокий интерес к игроку.