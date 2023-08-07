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Очередной дубль Месси, «ПСЖ» не намерен возвращать Мбаппе в состав. Главное к утру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вновь оформил дубль, французского форварда Килиана Мбаппе так и не возвращают в состав «ПСЖ», «Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Интер Майами» переиграл «Даллас» в серии пенальти. Месси оформил дубль.

2. Владелец «ПСЖ» считает, что Мбаппе его предал, и не намерен возвращать игрока в состав.

3. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

4. Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» от «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии.

5. «Заставили страну гордиться». Джо Байден — женской сборной США, провалившей ЧМ-2023.

6. Магомед Оздоев прилетел в Грецию для заключения контракта с ПАОКом.

7. «Спартак» опубликовал пост после поражения «Зенита» в матче с «Динамо».

8. Стало известно, какую сумму «Реал» готов предложить за Мбаппе, если тот заявит об уходе.

9. Антон Шунин: Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, то купите памперсы».

10. Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.