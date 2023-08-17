«Ман Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, трансферу Захаряна мешают санкции. Главное к утру

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«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка УЕФА, российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не может перейти в «Реал Сосьедад», Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка УЕФА — 2023.

2. Трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» мешают санкции и запросы агентов — источник.

3. Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати и может сразиться со Зверевым.

4. В НХЛ подтвердили, что планировали матчи «Вашингтона» и «Сент-Луиса» в России.

5. Врач ЦСКА назвал сроки возвращения Игоря Акинфеева в ворота команды.

6. Соболенко сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати.

7. «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о будущем Мэйсона Гринвуда в клубе.

8. Анастасия Потапова потерпела поражение во втором круге турнира в Цинциннати.

9. Арабская федерация футбола ведёт переговоры с УЕФА об участии их команд в ЛЧ с 2025 года.

10. Джокович на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати.