Месси в финале Кубка США, Захарян в заявке «Сосьедада» на сезон в Ла Лиге. Главное к утру

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси двумя результативными передачами помог «Интер Майами» пройти в финал Кубка США, российский полузащитник Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на чемпионат Испании, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов обсудить с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку реинтеграцию в состав команды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Интер Майами» с Месси в серии пенальти обыграл «Цинциннати» и вышел в финал Кубка США.
2. «Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на чемпионат Испании.
3. Почеттино готов обсудить с Лукаку возможность интеграции бельгийца в состав «Челси».
4. Мэттьюс подписал новый контракт с «Торонто» на четыре года и $ 53 млн.
5. Магомедкеримов единогласным решением судей одолел Ренфро.
6. Джон Иснер объявил о завершении карьеры после US Open.
7. «Манчестер Сити» продлил контракт с Бернарду Силвой.
8. Вероника Кудерметова проиграла 95-й ракетке мира и вылетела с турнира в Кливленде.
9. 2DROTS уверенно обыграл «Муром» и прошёл в 1/64 финала Пути регионов Кубка России.
10. Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.
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