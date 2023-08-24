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Месси в финале Кубка США, Захарян в заявке «Сосьедада» на сезон в Ла Лиге. Главное к утру

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси двумя результативными передачами помог «Интер Майами» пройти в финал Кубка США, российский полузащитник Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на чемпионат Испании, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов обсудить с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку реинтеграцию в состав команды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Интер Майами» с Месси в серии пенальти обыграл «Цинциннати» и вышел в финал Кубка США.

2. «Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на чемпионат Испании.

3. Почеттино готов обсудить с Лукаку возможность интеграции бельгийца в состав «Челси».

4. Мэттьюс подписал новый контракт с «Торонто» на четыре года и $ 53 млн.

5. Магомедкеримов единогласным решением судей одолел Ренфро.

6. Джон Иснер объявил о завершении карьеры после US Open.

7. «Манчестер Сити» продлил контракт с Бернарду Силвой.

8. Вероника Кудерметова проиграла 95-й ракетке мира и вылетела с турнира в Кливленде.

9. 2DROTS уверенно обыграл «Муром» и прошёл в 1/64 финала Пути регионов Кубка России.

10. Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.