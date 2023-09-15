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В России закрылось трансферное окно, переход Велингтона в ЦСКА сорвался. Главное к утру

В России закрылось летнее трансферное окно, российский тренер Леонид Слуцкий оштрафован и отстранён от футбола на год условно, трансфер бразильского защитника «Сан-Паулу» Велингтона в ЦСКА сорвался. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. В России закрылось летнее трансферное окно.

2. Леонид Слуцкий оштрафован и отстранён от футбола на год условно.

3. ЦСКА не смог приобрести защитника «Сан-Паулу» Велингтона.

4. Дана Уайт официально больше не является президентом UFC.

5. ФИФА объявила имена номинантов на премию лучшему игроку года.

6. Бонуччи рассказал о скандальном уходе из «Ювентуса».

7. «Зенит» отзаявил полузащитника Александра Ерохина.

8. Евгения Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ.

9. Сергей Семак заявил, что в УЕФА ждут возвращения России.

10. ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча в турецкий «Ризеспор».