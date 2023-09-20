Фавориты уверенно начали Лигу чемпионов, гол вратаря с русскими корнями. Главное к утру

«Манчестер Сити», «Барселона» и «ПСЖ» начали Лигу чемпионов с побед, вратарь «Лацио» Иван Проведель забил гол в добавленное время и принёс ничью команде в матче с «Атлетико», «Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью со счётом 0:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Сити» одолел «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.
2. «ПСЖ» обыграл «Боруссию» в стартовом матче ЛЧ благодаря голам Мбаппе и Хакими.
3. «Барселона» разгромила «Антверпен» со счётом 5:0.
4. Вратарь «Лацио» Проведель забил гол на 90+5-й минуте матча ЛЧ с «Атлетико».
5. «Милан» и «Ньюкасл» не выявили сильнейшего в матче 1-го тура ЛЧ.
6. «Порту» разобрался с «Шахтёром». «Фейеноорд» уверенно обыграл «Селтик».
7. Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.
8. Игроки «Манчестер Юнайтед» устроили потасовку в раздевалке после поражения от «Брайтона».
9. Ротенберг назвал имя нового капитана СКА после серии поражений клуба.
10. Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом РПЛ.
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