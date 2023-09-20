Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Унион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фавориты уверенно начали Лигу чемпионов, гол вратаря с русскими корнями. Главное к утру

Фавориты уверенно начали Лигу чемпионов, гол вратаря с русскими корнями. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити», «Барселона» и «ПСЖ» начали Лигу чемпионов с побед, вратарь «Лацио» Иван Проведель забил гол в добавленное время и принёс ничью команде в матче с «Атлетико», «Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью со счётом 0:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» одолел «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.

2. «ПСЖ» обыграл «Боруссию» в стартовом матче ЛЧ благодаря голам Мбаппе и Хакими.

3. «Барселона» разгромила «Антверпен» со счётом 5:0.

4. Вратарь «Лацио» Проведель забил гол на 90+5-й минуте матча ЛЧ с «Атлетико».

5. «Милан» и «Ньюкасл» не выявили сильнейшего в матче 1-го тура ЛЧ.

6. «Порту» разобрался с «Шахтёром». «Фейеноорд» уверенно обыграл «Селтик».

7. Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

8. Игроки «Манчестер Юнайтед» устроили потасовку в раздевалке после поражения от «Брайтона».

9. Ротенберг назвал имя нового капитана СКА после серии поражений клуба.

10. Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android