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«Барселона» не собирается приглашать Месси, ХК ЦСКА одолел «Сочи». Главное к утру

«Барселона» не имеет устремления арендовать легенду клуба Лионеля Месси в этом сезоне, ХК ЦСКА в овертайме расправился с «Сочи», звёздный форвард Криштиану Роналду собирается сыграть на ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» не рассматривает возможность возвращения Месси в зимнее трансферное окно.

2. ЦСКА в овертайме вырвал победу у ХК «Сочи», сохранив место в зоне плей-офф.

3. Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года и сыграть на ЧМ-2026.

4. В матче СКА — «Куньлунь» произошли две массовые потасовки.

5. Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

6. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу на старте сезона, в сложном матче переиграв МБА.

7. Эрмосо — о поцелуе Рубиалеса: почему я должна плакать, когда я ничего не сделала?

8. Елена Рыбакина побила рекорд Серены Уильямс и Каролины Плишковой.

9. «Челси» рассматривает вариант с продажей Лукаку следующим летом за € 42 млн.

10. Оливье Жиру включён в символическую сборную 8-го тура Серии А в качестве голкипера.