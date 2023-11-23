Суд оправдал Криштиану Роналду, «Вашингтон» переиграл «Баффало». Главное к утру

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Суд оправдал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в деле об изнасиловании, «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3, нападающий «Маккаби» Тель-Авив и сборной Израиля Дор Тургеман отказался переходить в московский ЦСКА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Суд оправдал Роналду в деле об изнасиловании. Иск Кэтрин Майорги отклонён.

2. Шайба Строума в овертайме помогла «Вашингтону» победить дома «Баффало».

3. Нападающий сборной Израиля Тургеман отказался переходить в ЦСКА.

4. «Рейнджерс» с минимальным счётом победили на выезде «Питтсбург» в матче НХЛ.

5. Игроком «Зенита» Алипом интересуется «Манчестер Юнайтед».

6. ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, обыграв на выезде «Северсталь».

7. «Барселона» рассматривает двух футболистов «ПСЖ» на замену Гави.

8. Названы игроки итальянской Серии А с самой большой зарплатой.

9. УЕФА наказал «ПСЖ» и «Милан» по итогам матча Лиги чемпионов.

10. Томас Мюллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».