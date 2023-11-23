Суд оправдал Криштиану Роналду, «Вашингтон» переиграл «Баффало». Главное к утру

Суд оправдал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в деле об изнасиловании, «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3, нападающий «Маккаби» Тель-Авив и сборной Израиля Дор Тургеман отказался переходить в московский ЦСКА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Суд оправдал Роналду в деле об изнасиловании. Иск Кэтрин Майорги отклонён.
2. Шайба Строума в овертайме помогла «Вашингтону» победить дома «Баффало».
3. Нападающий сборной Израиля Тургеман отказался переходить в ЦСКА.
4. «Рейнджерс» с минимальным счётом победили на выезде «Питтсбург» в матче НХЛ.
5. Игроком «Зенита» Алипом интересуется «Манчестер Юнайтед».
6. ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, обыграв на выезде «Северсталь».
7. «Барселона» рассматривает двух футболистов «ПСЖ» на замену Гави.
8. Названы игроки итальянской Серии А с самой большой зарплатой.
9. УЕФА наказал «ПСЖ» и «Милан» по итогам матча Лиги чемпионов.
10. Томас Мюллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».