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Слуцкий возглавит китайский клуб, хет-трик Кирилла Марченко с «Баффало». Главное к утру

Леонид Слуцкий договорился о контракте с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко в матче с «Баффало Сэйбрз» (9:4) оформил второй по скорости хет-трик в истории клуба, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Барселону». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Слуцкий возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа».

2. Марченко оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса».

3. Источник: Юрген Клопп может возглавить «Барселону».

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