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Ренан может перейти в «Реал», конец результативной серии Панарина. Главное к утру

Ренан может перейти в «Реал», конец результативной серии Панарина. Главное к утру
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в сферу интересов мадридского «Реала» и может быть арендован испанским клубом, российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал свою серию из 13-ти домашних матчей с очками, «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. AS: «Реал» может арендовать защитника «Зенита» Роберта Ренана.
  2. Панарин прервал свою серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона.
  3. «Манчестер Сити» выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе».
  4. Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире.
  5. Футбольная Суперлига: за два дня от вступления отказался 21 клуб топ-5 лиг.
  6. «Рейнджерс» пропустили четыре шайбы за шесть минут и проиграли дома «Эдмонтону».
  7. Даниил Медведев на решающем тай-брейке принёс своей команде победу над «Хоукс».
  8. Главный тренер «Коламбуса» объяснил, в чём заключается успех «русской тройки».
  9. Патрик Кейн вышел на второе место в истории НХЛ сразу по двум статистическим показателям.
  10. Вингер «Динамо» Лесовой зимой может перейти в клуб из Израиля.
  11. В «Бешикташе» подтвердили заинтересованность в Черчесове.
  12. «Оболонь» выступила с заявлением по информации о массовом призыве игроков в ВСУ.
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