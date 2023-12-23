Ренан может перейти в «Реал», конец результативной серии Панарина. Главное к утру

Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в сферу интересов мадридского «Реала» и может быть арендован испанским клубом, российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал свою серию из 13-ти домашних матчей с очками, «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».