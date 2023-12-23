Ренан может перейти в «Реал», конец результативной серии Панарина. Главное к утру
Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в сферу интересов мадридского «Реала» и может быть арендован испанским клубом, российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал свою серию из 13-ти домашних матчей с очками, «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- AS: «Реал» может арендовать защитника «Зенита» Роберта Ренана.
- Панарин прервал свою серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона.
- «Манчестер Сити» выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе».
- Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире.
- Футбольная Суперлига: за два дня от вступления отказался 21 клуб топ-5 лиг.
- «Рейнджерс» пропустили четыре шайбы за шесть минут и проиграли дома «Эдмонтону».
- Даниил Медведев на решающем тай-брейке принёс своей команде победу над «Хоукс».
- Главный тренер «Коламбуса» объяснил, в чём заключается успех «русской тройки».
- Патрик Кейн вышел на второе место в истории НХЛ сразу по двум статистическим показателям.
- Вингер «Динамо» Лесовой зимой может перейти в клуб из Израиля.
- В «Бешикташе» подтвердили заинтересованность в Черчесове.
- «Оболонь» выступила с заявлением по информации о массовом призыве игроков в ВСУ.
Материалы по теме
Комментарии