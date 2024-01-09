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9 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Неожиданные подробности о Мбаппе и «Реале», Панарин превзошёл Ларионова. Главное к утру
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Появились новые подробности по возможному трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ, «Зенит» объявил о подписании вингера «Палмейраса» Артура. Главное к утру – в подборке чемпионата.

  1. Появились подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал», опровергающие сообщения СМИ.
  2. Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ.
  3. «Зенит» объявил о переходе Артура из «Палмейраса».
  4. Источник: «Адана Демирспор» ведёт переговоры о расторжении контракта с Балотелли.
  5. Антонио Конте заявил, что готов возглавить «Наполи» в конце сезона.
  6. Капризов близок к возвращению в состав «Миннесоты». Он провёл первую тренировку на льду.
  7. Евгений Малкин вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
  8. В возрасте 78 лет скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр.
  9. Тайриз Халибёртон не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы ноги.
  10. Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Эшлин Крюгер.
  11. Ушёл из жизни экс-игрок ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун, ему было 42 года.
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