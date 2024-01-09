Неожиданные подробности о Мбаппе и «Реале», Панарин превзошёл Ларионова. Главное к утру
Появились новые подробности по возможному трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ, «Зенит» объявил о подписании вингера «Палмейраса» Артура. Главное к утру – в подборке чемпионата.
- Появились подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал», опровергающие сообщения СМИ.
- Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ.
- «Зенит» объявил о переходе Артура из «Палмейраса».
- Источник: «Адана Демирспор» ведёт переговоры о расторжении контракта с Балотелли.
- Антонио Конте заявил, что готов возглавить «Наполи» в конце сезона.
- Капризов близок к возвращению в состав «Миннесоты». Он провёл первую тренировку на льду.
- Евгений Малкин вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
- В возрасте 78 лет скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр.
- Тайриз Халибёртон не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы ноги.
- Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Эшлин Крюгер.
- Ушёл из жизни экс-игрок ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун, ему было 42 года.
Все результаты игрового дня НХЛ 9 января
Что смотреть сегодня:
Все результаты игрового дня НБА 9 января
Комментарии