Неожиданные подробности о Мбаппе и «Реале», Панарин превзошёл Ларионова. Главное к утру

Появились новые подробности по возможному трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ, «Зенит» объявил о подписании вингера «Палмейраса» Артура. Главное к утру – в подборке чемпионата.

Появились подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал», опровергающие сообщения СМИ. Артемий Панарин превзошёл Игоря Ларионова по голевым передачам за карьеру в НХЛ. «Зенит» объявил о переходе Артура из «Палмейраса». Источник: «Адана Демирспор» ведёт переговоры о расторжении контракта с Балотелли. Антонио Конте заявил, что готов возглавить «Наполи» в конце сезона. Капризов близок к возвращению в состав «Миннесоты». Он провёл первую тренировку на льду. Евгений Малкин вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В возрасте 78 лет скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр. Тайриз Халибёртон не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы ноги. Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Эшлин Крюгер. Ушёл из жизни экс-игрок ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун, ему было 42 года.

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