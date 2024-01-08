10 топ-матчей вторника: НБА, НХЛ, КХЛ, квалы АО-2024, Кубки Италии и Англии

Выбираемся из-под праздников в будни с помощью баскетбола, хоккея, тенниса и футбола!

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30: Людмила Самсонова (Россия, 7) — Лаура Зигемунд (Германия, SE), Аделаида, первый круг

Интрига: что покажет первая ракетка России на последнем разогревочном турнире перед AO-2024?

Людмила Самсонова неудачно начала сезон, проиграв в своём стартовом матче в Брисбене 16-летней Мирре Андреевой. Теперь первая ракетка России попытается наверстать упущенное на турнире в Аделаиде. В первом раунде Самсонова сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, успешно выступающей в парном разряде с Верой Звонарёвой. Людмила и Лаура ранее играли трижды, и счёт — 2-1 в пользу россиянки, которая была сильнее в Штутгарте и Кливленде-2022. А вот поединок в прошлом сезоне в Чжэнчжоу остался за немкой. Победительница нового матча сыграет во втором круге с лаки-лузером Аной Богдан из Румынии.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 09 января 2024, вторник. 03:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: противостояние лучших команд Восточной конференции

«Индиана Пэйсерс» недавно неожиданно прервала свою серию из шести побед. Тем не менее у подопечных Рика Карлайла в последних 10 матчах одержано семь побед при трёх поражениях. «Индиана» в этом сезоне набирает в среднем 126,8 очка за игру, что является лучшим показателем в атаке в НБА. «Бостон Селтикс», в свою очередь, показывает 13-2 в последних 15 играх и имеет лучшее соотношение побед и поражений в лиге.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 января 2024, вторник. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в самом жарком противостоянии НХЛ?

Дерби Пенсильвании — это всегда накал и ненависть. Вряд ли осенью кто-то мог представить, что в середине сезона «Филадельфия» будет идти выше «Питтсбурга», но «лëтчикам» помогают возвращение пропустивших весь прошлый сезон Шона Кутюрье и Кэма Аткинсона, прогресс молодëжки и структурная игра Джона Тортореллы. Однако «Питтсбург» отстаëт ненамного — и победа в дерби может улучшить шансы Кросби, Малкина и Ко на кубковую восьмëрку.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: у какой конференции лучше лидеры?

«Ванкувер» лишь недавно уступил первое место на Западе другой канадской команде, «Виннипегу», однако всё равно идëт в топе лиги и по заброшенным шайбам, и по пропущенным. Преимущество «Рейнджерс» на Востоке перестало быть значимым, команда Питера Лавиолетта допускает сбои типа 1:6 от «Каролины», но остаëтся в топе защит лиги даже без важнейших оборонительных форвардов.

Русских в «Ванкувере» может стать меньше: Андрей Кузьменко может быть обменян из «Ванкувера» в «Баффало»

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Финиксу» очень нужна победа — справится ли с этим коллектив из Аризоны?

«Финикс Санз» потерпел ещё одно досадное поражение, проиграв дома «Мемфис Гриззлис», который был без скандального разыгрывающего Джа Моранта. «Финикс» лихорадит в этом сезоне — команда стабильно находится на рубеже 50% выигранных матчей. «Лос-Анджелес Клипперс» является одной из лучших команд по игре на своей площадке — 14-4. Однако проблема заключается в том, что для «парусников» это будет вторая игра подряд за последние 48 часов.

🎾 8:30: Алина Корнеева (Россия) — Сачия Викери (США, 31), Australian Open — квалификация, первый круг

Интрига: пробьётся ли 16-летняя Корнеева в основу первого ТБШ?

Чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева пытается пробиться в основу первого для себя взрослого ТБШ. В стартовом раунде квалификации турнира в Мельбурне 16-летняя россиянка сыграет с 28-летней американкой Сачией Викери. Девушки ранее друг с другом не пересекались на корте. Будущая победительница во втором круге встретится с кем-то из пары Есинь Ма — Мирьям Булгару.

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит: система или творчество?

«Локомотив» показал, что сам он может играть нескучно, но при этом легко нейтрализовать любую весëлую атакующую систему. Сначала команда Игоря Никитина задавила лидеров «Трактора», а теперь сыграет с ещë одной командой из Челябинской области. «Металлург» при спорных обстоятельствах одержал победу в Петербурге, но неплохо напрягал оборону СКА: команда Андрея Разина вышла из локального кризиса?

🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли ЦСКА улучшить шансы на строчку повыше?

ЦСКА начал новый год с побед и наверняка всё-таки надеется пробиться в Западную топ-4, хотя сейчас это будет нереально сложно «Торпедо» играет без Василия Атанасова и его нескольких травмированных лидеров, недавно потерпело болезненное поражение от кризисного минского «Динамо», но удачно провело концовку года — скучным матч не будет.

Атанасов чувствует себя нормально: «Надеюсь, что буду в этом сезоне радовать своей игрой». Атанасов обратился к болельщикам

⚽️ 23:00: «Мидлсбро» — «Челси», Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч

Интрига: приблизится ли «Челси» к трофею?

«Челси», несмотря на все свои проблемы, имеет отличный шанс на трофей в этом сезоне. Команда Почеттино добралась до полуфинала Кубка лиги, где встретится с середняком Чемпионшипа в лице «Мидлсбро». Эту встречу «Челси» придётся провести на выезде, но хорошая новость в том, что 1/2 финала проходит в формате двухматчевых противостояний. Так что, даже если лондонцы оступятся в гостях, будет возможность исправиться дома.

⚽️ 23:00: «Фиорентина» — «Болонья», Кубок Италии, 1/4 финала

Интрига: кто из неожиданных топов сезона пройдёт дальше?

Не самая мощная вывеска, если не знать контекста. А заключается он в том, что «Фиорентина» и «Болонья» в этом сезоне необычайно хороши. Первые замыкают топ-4 в Серии А (то есть зону Лиги чемпионов), вторые располагаются строчкой ниже и отстают всего на одно очко. Теперь командам предстоит решить, кто сыграет в полуфинале Кубка Италии. Есть стойкое ощущение, что нас ждёт мощное зрелище.