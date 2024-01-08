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Расписание спортивных матчей 9 января 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей вторника: НБА, НХЛ, КХЛ, квалы АО-2024, Кубки Италии и Англии
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 января
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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30: Людмила Самсонова (Россия, 7) — Лаура Зигемунд (Германия, SE), Аделаида, первый круг

Аделаида (ж). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 02:30 МСК
Людмила Самсонова
14
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
89
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Интрига: что покажет первая ракетка России на последнем разогревочном турнире перед AO-2024?

Людмила Самсонова неудачно начала сезон, проиграв в своём стартовом матче в Брисбене 16-летней Мирре Андреевой. Теперь первая ракетка России попытается наверстать упущенное на турнире в Аделаиде. В первом раунде Самсонова сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, успешно выступающей в парном разряде с Верой Звонарёвой. Людмила и Лаура ранее играли трижды, и счёт — 2-1 в пользу россиянки, которая была сильнее в Штутгарте и Кливленде-2022. А вот поединок в прошлом сезоне в Чжэнчжоу остался за немкой. Победительница нового матча сыграет во втором круге с лаки-лузером Аной Богдан из Румынии.

Самсонова неудачно начала сезон:
Вот это дерби! 16-летняя Мирра Андреева разгромила первую ракетку России в Брисбене
Вот это дерби! 16-летняя Мирра Андреева разгромила первую ракетку России в Брисбене

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: противостояние лучших команд Восточной конференции

«Индиана Пэйсерс» недавно неожиданно прервала свою серию из шести побед. Тем не менее у подопечных Рика Карлайла в последних 10 матчах одержано семь побед при трёх поражениях. «Индиана» в этом сезоне набирает в среднем 126,8 очка за игру, что является лучшим показателем в атаке в НБА. «Бостон Селтикс», в свою очередь, показывает 13-2 в последних 15 играх и имеет лучшее соотношение побед и поражений в лиге.

Момент с матча «Пэйсерс»:
$ 25 тыс. за пять секунд? Легко! Болельщик удивил всех точным попаданием с центра площадки
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$ 25 тыс. за пять секунд? Легко! Болельщик удивил всех точным попаданием с центра площадки

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в самом жарком противостоянии НХЛ?

Дерби Пенсильвании — это всегда накал и ненависть. Вряд ли осенью кто-то мог представить, что в середине сезона «Филадельфия» будет идти выше «Питтсбурга», но «лëтчикам» помогают возвращение пропустивших весь прошлый сезон Шона Кутюрье и Кэма Аткинсона, прогресс молодëжки и структурная игра Джона Тортореллы. Однако «Питтсбург» отстаëт ненамного — и победа в дерби может улучшить шансы Кросби, Малкина и Ко на кубковую восьмëрку.

Малкин всё ещё в деле:
Малкин — лучший русский снайпер НХЛ после Овечкина! Он обставил Фёдорова за три минуты
Видео
Малкин — лучший русский снайпер НХЛ после Овечкина! Он обставил Фёдорова за три минуты

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у какой конференции лучше лидеры?

«Ванкувер» лишь недавно уступил первое место на Западе другой канадской команде, «Виннипегу», однако всё равно идëт в топе лиги и по заброшенным шайбам, и по пропущенным. Преимущество «Рейнджерс» на Востоке перестало быть значимым, команда Питера Лавиолетта допускает сбои типа 1:6 от «Каролины», но остаëтся в топе защит лиги даже без важнейших оборонительных форвардов.

Русских в «Ванкувере» может стать меньше:
Андрей Кузьменко может быть обменян из «Ванкувера» в «Баффало»

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Финиксу» очень нужна победа — справится ли с этим коллектив из Аризоны?

«Финикс Санз» потерпел ещё одно досадное поражение, проиграв дома «Мемфис Гриззлис», который был без скандального разыгрывающего Джа Моранта. «Финикс» лихорадит в этом сезоне — команда стабильно находится на рубеже 50% выигранных матчей. «Лос-Анджелес Клипперс» является одной из лучших команд по игре на своей площадке — 14-4. Однако проблема заключается в том, что для «парусников» это будет вторая игра подряд за последние 48 часов.

Контрактная ситуация звезды «Санз»:
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Бил получит $ 160 млн в ближайшие три года. Оправдан ли риск «Финикса»?

🎾 8:30: Алина Корнеева (Россия) — Сачия Викери (США, 31), Australian Open — квалификация, первый круг

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 08:30 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Сачия Викери
США
Сачия Викери
С. Викери

Интрига: пробьётся ли 16-летняя Корнеева в основу первого ТБШ?

Чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева пытается пробиться в основу первого для себя взрослого ТБШ. В стартовом раунде квалификации турнира в Мельбурне 16-летняя россиянка сыграет с 28-летней американкой Сачией Викери. Девушки ранее друг с другом не пересекались на корте. Будущая победительница во втором круге встретится с кем-то из пары Есинь Ма — Мирьям Булгару.

Юная россиянка начинает карьеру в Австралии:
«Хотела бы сыграть с Надалем или Джоковичем». 16-летняя Корнеева врывается во взрослый тур
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«Хотела бы сыграть с Надалем или Джоковичем». 16-летняя Корнеева врывается во взрослый тур

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит: система или творчество?

«Локомотив» показал, что сам он может играть нескучно, но при этом легко нейтрализовать любую весëлую атакующую систему. Сначала команда Игоря Никитина задавила лидеров «Трактора», а теперь сыграет с ещë одной командой из Челябинской области. «Металлург» при спорных обстоятельствах одержал победу в Петербурге, но неплохо напрягал оборону СКА: команда Андрея Разина вышла из локального кризиса?

Комментарий эксперта о скандальном эпизоде:
«Игрок СКА споткнулся о свою клюшку». Вайсфельд — об инциденте перед голом «Металлурга»

🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли ЦСКА улучшить шансы на строчку повыше?

ЦСКА начал новый год с побед и наверняка всё-таки надеется пробиться в Западную топ-4, хотя сейчас это будет нереально сложно «Торпедо» играет без Василия Атанасова и его нескольких травмированных лидеров, недавно потерпело болезненное поражение от кризисного минского «Динамо», но удачно провело концовку года — скучным матч не будет.

Атанасов чувствует себя нормально:
«Надеюсь, что буду в этом сезоне радовать своей игрой». Атанасов обратился к болельщикам

⚽️ 23:00: «Мидлсбро» — «Челси», Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
09 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли «Челси» к трофею?

«Челси», несмотря на все свои проблемы, имеет отличный шанс на трофей в этом сезоне. Команда Почеттино добралась до полуфинала Кубка лиги, где встретится с середняком Чемпионшипа в лице «Мидлсбро». Эту встречу «Челси» придётся провести на выезде, но хорошая новость в том, что 1/2 финала проходит в формате двухматчевых противостояний. Так что, даже если лондонцы оступятся в гостях, будет возможность исправиться дома.

В Кубке Англии у «Челси» всё тоже неплохо:
«Челси» идёт за первым трофеем после Абрамовича? Но первый тайм в Кубке Англии — мрак
«Челси» идёт за первым трофеем после Абрамовича? Но первый тайм в Кубке Англии — мрак

⚽️ 23:00: «Фиорентина» — «Болонья», Кубок Италии, 1/4 финала

Кубок Италии . 1/4 финала
09 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из неожиданных топов сезона пройдёт дальше?

Не самая мощная вывеска, если не знать контекста. А заключается он в том, что «Фиорентина» и «Болонья» в этом сезоне необычайно хороши. Первые замыкают топ-4 в Серии А (то есть зону Лиги чемпионов), вторые располагаются строчкой ниже и отстают всего на одно очко. Теперь командам предстоит решить, кто сыграет в полуфинале Кубка Италии. Есть стойкое ощущение, что нас ждёт мощное зрелище.

Объясняем, почему Серия А снова крутая:
Серия А неслучайно вновь стала топовой. Всё из-за решения, которое могут отменить
Серия А неслучайно вновь стала топовой. Всё из-за решения, которое могут отменить
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