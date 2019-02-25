Крылов уже в cовете директоров КХЛ. Теперь Омск реально фаворит сезона?

В 23-м выпуске регулярной рубрики «Чемпионата» подводим итоги прошедшей недели в КХЛ.

«Слован» издевается над КХЛ, но цепляется до конца

Братиславский клуб, забавлявший всех своими результатами весь сезон, под конец чемпионата просто издевался над лигой. «Слован» устроил распродажу хоккеистов в лучших традициях «Медвешчака» двухлетней давности, а на две последние игры регулярки заявил запасным голкипером нападающего! Если бы он в итоге вышел на лёд, это был бы натуральный цирк, хотя и молодой вратарь Михал Войвода успел посмешить хельсинскую публику. Впрочем, ошибки бывают у всех, неопытный голкипер просто перенервничал, а уже в следующем матче в Сочи Войвода выглядел куда увереннее.



Вопрос здесь в другом – почему клуб сильнейшей лиги Европы отпускает своих игроков в другие чемпионаты до окончания сезона и не пытается даже сохранить лицо перед своими болельщикам и руководством КХЛ? Владимир Орсаг прямым текстом говорит, что «Словану» нет смысла держать в составе высокооплачиваемых игроков в конце регулярки, но зачем тогда эта команда вообще нужна? При этом главный тренер братиславцев заявляет, что в клуб по окончании сезона должен прийти новый инвестор, и эту песню «Слован» заводит уже не в первый раз. Удивляет это желание братиславцев кормить КХЛ обещаниями, цепляться до конца за участие в лиге. Но ради чего? Ради такого же бесславного финиша, как в этом году? В то время как «Амур», «Адмирал» и «Северсталь» заканчивают регулярку победными сериями, «Слован» не делает ничего, чтобы остаться в КХЛ, а только закапывает себя ещё глубже. Очень любопытно, что на этот счёт скажут на мартовском заседании cовета директоров.

Оставшиеся без плей-офф на Западе. Что им делать и как жить дальше? В одной из команд ситуация близка к критической.

Зачем КХЛ ударилась в экзотику?

В лиге в последнее время много говорят о продвижении КХЛ на новые рынки, освоении потенциальной хоккейной аудитории в Европе и Азии. Всё это, безусловно, хорошо, но есть стойкое ощущение, что лига движется куда-то не туда. Вместо интеграции с действительно хоккейными странами, которую ещё можно было бы понять, КХЛ ударилась в совершеннейшую экзотику и собирается потратить на это немало времени и денег.

Сначала в нашем чемпионате появился китайский клуб. Попадание «Куньлуня» сразу в элиту было подано как важнейшая составляющая развития китайского хоккея в преддверии пекинской Олимпиады в 2022 году. Допустим, хотя очевидно, что в той же ВХЛ «Куньлунь» был бы уместнее, и ему там самому было бы интереснее. Ладно, к «драконам» мы уже привыкли, но КХЛ продолжает засматриваться на страны, далёкие от хоккея.

Китайцы и словаки вне зоны риска. От КХЛ отрежут российский клуб Президент лиги будет настаивать на сокращении количества команд.

Сейчас лига помогает «обозначить своё собственное присутствие на международной хоккейной карте» Узбекистану и договаривается о проведении выездных матчей в Ташкенте. Тут просто интересно, какая выгода в этом для КХЛ? Когда НХЛ везёт свои команды в Финляндию, она точно знает, что соберёт там полные трибуны и прилично заработает. Есть ли у КХЛ уверенность, что 12-тысячная «Хумо Арена» заполнится хотя бы наполовину, даже если там пройдёт вынесенное «армейское» дерби? Вряд ли. Да и не факт, что в Ташкенте отличат, например, Николая Прохоркина от Ивана Телегина. Сейчас это выглядит как гуманитарная помощь узбекскому (самим-то не смешно?) хоккею, но не лучше ли эти деньги потратить на свои, российские команды?

А возможно вступление в КХЛ клуба из ОАЭ. Пока инициатива российского бизнесмена Владимира Бурдуна не дошла до КХЛ, но уже поражает та аргументация, с которой он собирается продвигать команду из Эмиратов в наш чемпионат. Мол, в этой стране высокий уровень жизни, хоккеистам и их жёнам будет очень комфортно. Предприниматель настроен ввести клуб из ОАЭ в КХЛ уже в 2021 году, и хочется надеяться, что у него ничего не выйдет.



Ведь КХЛ – это не выставка хоккейной экзотики, а пока ещё сильнейшая лига Европы и Азии. Здесь должны играть лучшие клубы континента, соревноваться в равной и честной борьбе. А что даст лиге присутствие китайцев, узбеков, клубов из ОАЭ? Ощущение цирка и обесценивание уровня лиги и её главного трофея.

Что такое хоккей в Эмиратах. Там мечтают об Овечкине и КХЛ Клуб из Дубая хочет вступить в КХЛ.

КХЛ стоит приглашать в свой состав сильные команды из Швеции, Финляндии, поддерживайте российские школы, договаривайтесь о матчах с клубами НХЛ. Делайте лигу по-настоящему сильной, и приток зрительского и спонсорского интереса не заставит себя долго ждать.

Теперь «Авангард» — настоящий фаворит Кубка Гагарина

На прошлой неделе почти незамеченным прошло избрание нового состава cовета директоров КХЛ. Помимо всех прочих в главный исполнительный орган КХЛ вошёл Александр Крылов, председатель cовета директоров «Авангарда».

Александр Крылов вошёл в состав совета директоров КХЛ от «Авангарда»

Для начала стоит отметить ту стремительность, с которой Крылов ворвался в элитную тусовку нашего хоккея. Ещё год назад про него никто ничего не знал, а сейчас он выводит «Авангард» на космический уровень в медиапространстве, лично договаривается с тренерами и игроками для омского клуба, показывает, что отлично разбирается в хоккее, и, наконец, уже входит в управляющую верхушку лиги. Крылов всех покоряет своим поведением и общением, выполняет обещания, про него не услышишь плохого слова – пока он просто идеальный руководитель.



Это, конечно, огромный плюс для «ястребов», находиться под крылом такого человека. Но ещё лучше, когда твой руководитель что-то решает во всей лиге. У «Авангарда» никогда не было своего представителя в совете директоров, и это было немного странно. СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Магнитка» имели право голоса в КХЛ, «Авангард» оставался в стороне. Причём эту фразу можно применить как к сражениям на льду, так и к заседаниям в высоких кабинетах.



Сейчас интересы омичей будут представлены в КХЛ Крыловым лично, и вкупе со всеми остальными качественными изменениями «Авангарда» в этом сезоне это делает «ястребов» реальными претендентами на Кубок Гагарина. Теперь уже безо всяких оговорок.

Новое лицо чемпиона

Перед плей-офф стало известно, что казанский голкипер Эмиль Гарипов не сможет помочь команде в кубковых матчах. Герой прошлого розыгрыша кубка Гагарина промучался с травмами всю регулярку и так и не успел восстановиться. В «Ак Барсе», конечно, привыкли к отсутствию Гарипова, наиграли за сезон Владислава Подъяпольского, но всё же казанскому клубу будет крайне непривычно входить в плей-офф с такой неопытной вратарской бригадой.



Воспитанник новокузнецкого хоккея вообще не провёл ещё ни одной встречи в плей-офф, а его сменщик Александр Шарыченков выходил лишь на несколько матчей в Кубке Гагарина в составе «Динамо». Вратарская бригада «Ак Барса» — самая неопытная среди всех участников игр на вылет, и для казанцев это может стать серьёзной проблемой.

Любопытно, что фирменными козырями «Ак Барса» в плей-офф всегда были как раз надёжный голкипер и отличное большинство. Эти два фактора уже три раза помогали казанцам выигрывать Кубок Гагарина. Но сейчас у чемпиона новое лицо – неопытные вратари и ужасные для «Ак Барса» цифры реализации лишнего. Воспользуется ли этими слабостями казанцев «Авангард» уже в первом раунде?

Сколько «Трактор» сможет забить Коваржу?

Над челябинским клубом в этом сезоне висит какое-то проклятье, а то и несколько. Во-первых, какой-то злой волшебник заколдовал нападение челябинцев, и в результате «Трактор» едва перевалил в отметку 100 заброшенных шайб за сезон, обогнав только несчастный «Слован». Ну а во-вторых, челябинские форварды мало того, что не забивают, так ещё и умудрились переломаться к началу плей-офф. Давно травмированы Рикард Йюнге и Пол Щехура, а буквально за несколько дней до старта кубка Гагарина сломал ногу лучший бомбардир «Трактора» Райан Стоу.



Пока Евгений Губарев обещает отдельно разобраться с таким количеством травм у «Трактора» в сезоне, мы констатируем факт, что челябинцы, похоже, смогут замахнуться на рекорд по минимальному количеству заброшенных шайб в серии плей-офф. Забивать некому, а против «Трактора» будет играть один из самых надёжных вратарей лиги Якуб Коварж.



Год назад «Спартак» в четырёх матчах с ЦСКА отличился одной-единственной шайбой. Конечно, чтобы переплюнуть это «достижение» нужно очень хорошо постараться, но лично я рекордной «засухе» «Трактора» в этом плей-офф не удивлюсь.