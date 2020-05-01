1 мая 2019 года в лиге случилось немало интересных сделок, но далеко не все оказались в итоге продуктивными.

Громкие сделки «Магнитки», удача «Сибири». Как в КХЛ открылось трансферное окно год назад

1 мая в КХЛ открылось трансферное окно. В этот день многие хоккеисты становятся свободными агентами и официально получают возможность вести переговоры с клубами и подписывать новые контракты. Традиционно начало селекционной кампании команд лиги характеризуется огромным количеством новостей, так как большинство договорённостей между менеджерами клубов и игроками достигается ещё в марте-апреле.

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С нетерпением ждём трансферных бомб и неожиданных подписаний, а пока вспоминаем, как открывалось окно переходов в КХЛ в прошлом году.

«Взрыв» рынка от «Магнитки»

Громче всех 1 мая 2019-го пошумела «Магнитка», за трансферы в которой тогда ещё отвечал Геннадий Величкин. Знаменитый уральский менеджер в прошлое межсезонье явно нацелился на Кубок Гагарина, но, похоже, совершенно не учёл, что просто собрать в одной команде игроков с неплохой статистикой и завалить их деньгами недостаточно для больших побед. О сыгранности, балансе и спортивной мотивации хоккеистов тоже забывать не следовало.

Год назад состав «Магнитки» пополнили вратарь Станислав Галимов, защитник Пол Постма, нападающие Владимир Галузин, Денис Паршин, Андрей Локтионов, Брэндон Козун и Эрик О’Делл. По именам усиления смотрелись мощно, но на деле всё обернулось провалом. Новые «звёзды» «Магнитки» и близко не показывали той игры, которую от них ждали в Магнитогорске, что привело к отвратительному старту команды в сезоне и увольнению Величкина, допустившего, пожалуй, самый большой промах в своей карьере.

Величкин – это эпоха. Его уход – благо для «Магнитки», но потеря для КХЛ Геннадия Ивановича в «Металлурге» заменит человек не из мира хоккея. В Магнитогорске задумались об оптимизации бюджета.

До конца чемпионата в «Металлурге» из первомайского призыва доиграли только Локтионов, Козун и О’Делл, да и то, кажется, только потому, что спихнуть огромные контракты форвардов магнитогорцы никуда не сумели. Разумеется, по окончании сезона со всеми тремя в «Металлурге» попрощались. «Взрыв» трансферного рынка от Величкина обернулся пшиком.

Денис Паршин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Новые надежды «Трактора»

В прошлое межсезонье в «Трактор» пришло новое руководство во главе с Борисом Видгофом, и ожидания от перемен в Челябинске были весьма высоки. Вице-президент клуба обозначил крайне амбициозные цели, и проявил активность в первый же день открытия трансферного окна. Приобретения «Трактора» по громкости нельзя было сравнить с деятельностью соседей из Магнитогорска, но их масштабность намекала на революцию в клубе. 1 мая «Трактор» подписал контракты с защитниками Дмитрием Калининым, Виталием Меньшиковым и Сергеем Терещенко, нападающими Энвером Лисиным и Фёдором Малыхиным.

Печальный результат «Трактора» в минувшем сезоне всем прекрасно известен. Вместо Кубка Гагарина – одно из последних мест Востока, вместо стабильности – увольнения и перестановки прямо по ходу чемпионата. Что касается первомайских новичков, то никто из них авансов не оправдал. Малыхина обменяли в «Спартак», с Лисиным расторгли контракт в декабре. Трое игроков обороны доиграли сезон в «Тракторе» до конца, но без особых успехов. Сейчас же с окончательно постаревшим Калинином челябинцы расторгли контракт, Меньшиков отправился в «Сибирь», Терещенко в «Тракторе» тоже не будет.

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Громкий обмен «Ак Барса» и ЦСКА

Самую крупную сделку год назад совершили два последних обладателя Кубка Гагарина – «Ак Барс» и ЦСКА. В «армейский» клуб переехал один из лидеров казанцев чех Иржи Секач, взамен «Ак Барс» получил права на Игоря Ожиганова, засобиравшегося обратно в Россию после неудачной заокеанской командировки. С новой командой Игорь подписал контракт 17 мая.

Как выяснилось позже, от этого обмена больше всех выиграли ЦСКА и Секач. «Армейский» клуб укрепил свой и без того мощный состав топовым нападающим, а сам чех, хоть и немного потускнел в новом клубе, но свои очки набирал и, самое главное, имел реальнейшую возможность выиграть свой второй Кубок Гагарина. Роман же «Ак Барса» и Ожиганова не сложился: Дмитрий Квартальнов был не очень доволен защитником, и уже в ноябре Игорь отправился в СКА в обмен на Рукавишникова и Тихонова.

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Топовые легионеры в «Локомотиве»

Ярославцы год назад порадовали своих болельщиков двумя классными трансферами, подписав контракты с экс-лидерами «Ак Барса» и «Автомобилиста» Антоном Ландером и Стефаном Да Костой. Швед должен был стать центрфорвардом ведущего звена «Локомотива», а француз, умеющий сыграть на разных позициях, обязан был добавить «железнодорожникам» креатива и результативности в атаке.

Стефан Да Коста (слева) и Антон Ландер (в центре) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В принципе, Ландер и Да Коста возложенные авансы оправдали, вошли в тройку лучших бомбардиров «Локомотива», а швед стал главным снайпером команды. При этом оба хоккеиста в Ярославле сыграли слабее, чем в своих предыдущих командах, и не были полновесными «тащерами» «железнодорожников».

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В нынешнее межсезонье Да Коста продолжил своё путешествие по клубам КХЛ и перешёл в «Ак Барс», а Ландер остаётся в «Локомотиве» — у шведа ещё год контракта.

Переход ради семьи

Речь о Йоонасе Кемппайнене, который 1 мая 2019-го подписал контракт со СКА. Финн мотивировал это решение тем, что хочет играть ближе к дому, и ради этого даже отказался от повышения зарплаты в «Салавате». Похвальное стремление угодить своей семье, но в спортивном плане Кемппайнен проиграл. В СКА он и близко не был лидером атак, как в Уфе, нередко проигрывал конкуренцию партнёрам и чаще всего выходил в третьем-четвёртом звене. Очков Кемппайнен набрал в разы меньше, чем в «Салавате», да и вообще казалось, что он нужен петербуржцам, как собаке пятая нога.

Парадокс, но в коротком плей-офф Кемппайнен был в СКА одним из лучших, а по окончании сезона клуб из Санкт-Петербурга вроде бы изъявил желание продлить с финном контракт. Впрочем, в борьбу за Йоонаса может включиться и «Салават Юлаев». Здесь будет интересно.

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«Сибирская» удача

В первый день открытия трансферного окна в прошлое межсезонье несколько удачных приобретений сделала «Сибирь». Состав новосибирской команды пополнили легионеры Сэм Лофквист, Микаэль Руохомаа и Юусо Пуустинен.

Американский защитник в клубе сразу не прижился, и ещё в августе, до старта сезона, с ним было расторгнуто соглашение. А вот финские нападающие великолепно вписались в команду Николая Заварухина, стали ведущими лидерами «Сибири» и сильно помогли новосибирцам уверенно пройти «Автомобилист» в первом раунде плей-офф. Кстати, на место Лофквиста генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский взял защитника Юрки Йокипакку, и он тоже провёл потрясающий сезон.

Со всеми финнами из прошлогоднего призыва новосибирцы заранее продлили контракты, в следующем сезоне они продолжат радовать болельщиков «Сибири».

«Все хотели закончить сезон КХЛ. Жаль, но уже не узнать, на что была способна «Сибирь» Лучший снайпер «Сибири» Юусо Пуустинен надеется, что следующий год станет для его команды триумфальным и не верит в сезон без легионеров.

Другие важные сделки

Короткой строкой напомним, какие ещё интересные сделки были совершены год назад.

«Ак Барс» 1 мая 2019-го продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым на два года, однако форвард доиграл в Казани только до декабря и был обменян в «Локомотив».

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ХК «Сочи» усилил состав шведскими игроками Симоном Бертильссоном и Мальте Стрёмваллем, а также россиянином Ильёй Крикуновым. По-настоящему прижиться в южной команде смог только Стрёмвалль, ставший лучшим бомбардиром «леопардов», и сейчас нападающий попал в сферу интересов топ-клубов. По слухам, Мальте может оказаться в «Авангарде».

Кроме того, год назад СКА объявил об уходе Павла Дацюка, «Амур» объявил о подписании брата Томаша Зогорны Гинека, «Локомотив» продлил контракт с Денисом Алексеевым (он стал лучшим бомбардиром ярославцев), в «Сибирь» вернулся Андрей Ермаков, а агент Шуми Бабаев сообщил, что два его клиента, Владимир Ткачёв-младший и Антон Бурдасов, уедут пробовать свои силы в НХЛ. В результате оба форварда до Северной Америки не добрались и подписались со СКА.