Громкие сделки «Магнитки», удача «Сибири». Как в КХЛ открылось трансферное окно год назад

1 мая в КХЛ открылось трансферное окно. В этот день многие хоккеисты становятся свободными агентами и официально получают возможность вести переговоры с клубами и подписывать новые контракты. Традиционно начало селекционной кампании команд лиги характеризуется огромным количеством новостей, так как большинство договорённостей между менеджерами клубов и игроками достигается ещё в марте-апреле.
С нетерпением ждём трансферных бомб и неожиданных подписаний, а пока вспоминаем, как открывалось окно переходов в КХЛ в прошлом году.
«Взрыв» рынка от «Магнитки»
Громче всех 1 мая 2019-го пошумела «Магнитка», за трансферы в которой тогда ещё отвечал Геннадий Величкин. Знаменитый уральский менеджер в прошлое межсезонье явно нацелился на Кубок Гагарина, но, похоже, совершенно не учёл, что просто собрать в одной команде игроков с неплохой статистикой и завалить их деньгами недостаточно для больших побед. О сыгранности, балансе и спортивной мотивации хоккеистов тоже забывать не следовало.
Год назад состав «Магнитки» пополнили вратарь Станислав Галимов, защитник Пол Постма, нападающие Владимир Галузин, Денис Паршин, Андрей Локтионов, Брэндон Козун и Эрик О’Делл. По именам усиления смотрелись мощно, но на деле всё обернулось провалом. Новые «звёзды» «Магнитки» и близко не показывали той игры, которую от них ждали в Магнитогорске, что привело к отвратительному старту команды в сезоне и увольнению Величкина, допустившего, пожалуй, самый большой промах в своей карьере.
До конца чемпионата в «Металлурге» из первомайского призыва доиграли только Локтионов, Козун и О’Делл, да и то, кажется, только потому, что спихнуть огромные контракты форвардов магнитогорцы никуда не сумели. Разумеется, по окончании сезона со всеми тремя в «Металлурге» попрощались. «Взрыв» трансферного рынка от Величкина обернулся пшиком.
Денис Паршин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Новые надежды «Трактора»
В прошлое межсезонье в «Трактор» пришло новое руководство во главе с Борисом Видгофом, и ожидания от перемен в Челябинске были весьма высоки. Вице-президент клуба обозначил крайне амбициозные цели, и проявил активность в первый же день открытия трансферного окна. Приобретения «Трактора» по громкости нельзя было сравнить с деятельностью соседей из Магнитогорска, но их масштабность намекала на революцию в клубе. 1 мая «Трактор» подписал контракты с защитниками Дмитрием Калининым, Виталием Меньшиковым и Сергеем Терещенко, нападающими Энвером Лисиным и Фёдором Малыхиным.
Печальный результат «Трактора» в минувшем сезоне всем прекрасно известен. Вместо Кубка Гагарина – одно из последних мест Востока, вместо стабильности – увольнения и перестановки прямо по ходу чемпионата. Что касается первомайских новичков, то никто из них авансов не оправдал. Малыхина обменяли в «Спартак», с Лисиным расторгли контракт в декабре. Трое игроков обороны доиграли сезон в «Тракторе» до конца, но без особых успехов. Сейчас же с окончательно постаревшим Калинином челябинцы расторгли контракт, Меньшиков отправился в «Сибирь», Терещенко в «Тракторе» тоже не будет.
Громкий обмен «Ак Барса» и ЦСКА
Самую крупную сделку год назад совершили два последних обладателя Кубка Гагарина – «Ак Барс» и ЦСКА. В «армейский» клуб переехал один из лидеров казанцев чех Иржи Секач, взамен «Ак Барс» получил права на Игоря Ожиганова, засобиравшегося обратно в Россию после неудачной заокеанской командировки. С новой командой Игорь подписал контракт 17 мая.
Как выяснилось позже, от этого обмена больше всех выиграли ЦСКА и Секач. «Армейский» клуб укрепил свой и без того мощный состав топовым нападающим, а сам чех, хоть и немного потускнел в новом клубе, но свои очки набирал и, самое главное, имел реальнейшую возможность выиграть свой второй Кубок Гагарина. Роман же «Ак Барса» и Ожиганова не сложился: Дмитрий Квартальнов был не очень доволен защитником, и уже в ноябре Игорь отправился в СКА в обмен на Рукавишникова и Тихонова.
Топовые легионеры в «Локомотиве»
Ярославцы год назад порадовали своих болельщиков двумя классными трансферами, подписав контракты с экс-лидерами «Ак Барса» и «Автомобилиста» Антоном Ландером и Стефаном Да Костой. Швед должен был стать центрфорвардом ведущего звена «Локомотива», а француз, умеющий сыграть на разных позициях, обязан был добавить «железнодорожникам» креатива и результативности в атаке.
Стефан Да Коста (слева) и Антон Ландер (в центре)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
В принципе, Ландер и Да Коста возложенные авансы оправдали, вошли в тройку лучших бомбардиров «Локомотива», а швед стал главным снайпером команды. При этом оба хоккеиста в Ярославле сыграли слабее, чем в своих предыдущих командах, и не были полновесными «тащерами» «железнодорожников».
В нынешнее межсезонье Да Коста продолжил своё путешествие по клубам КХЛ и перешёл в «Ак Барс», а Ландер остаётся в «Локомотиве» — у шведа ещё год контракта.
Переход ради семьи
Речь о Йоонасе Кемппайнене, который 1 мая 2019-го подписал контракт со СКА. Финн мотивировал это решение тем, что хочет играть ближе к дому, и ради этого даже отказался от повышения зарплаты в «Салавате». Похвальное стремление угодить своей семье, но в спортивном плане Кемппайнен проиграл. В СКА он и близко не был лидером атак, как в Уфе, нередко проигрывал конкуренцию партнёрам и чаще всего выходил в третьем-четвёртом звене. Очков Кемппайнен набрал в разы меньше, чем в «Салавате», да и вообще казалось, что он нужен петербуржцам, как собаке пятая нога.
Парадокс, но в коротком плей-офф Кемппайнен был в СКА одним из лучших, а по окончании сезона клуб из Санкт-Петербурга вроде бы изъявил желание продлить с финном контракт. Впрочем, в борьбу за Йоонаса может включиться и «Салават Юлаев». Здесь будет интересно.
«Сибирская» удача
В первый день открытия трансферного окна в прошлое межсезонье несколько удачных приобретений сделала «Сибирь». Состав новосибирской команды пополнили легионеры Сэм Лофквист, Микаэль Руохомаа и Юусо Пуустинен.
Американский защитник в клубе сразу не прижился, и ещё в августе, до старта сезона, с ним было расторгнуто соглашение. А вот финские нападающие великолепно вписались в команду Николая Заварухина, стали ведущими лидерами «Сибири» и сильно помогли новосибирцам уверенно пройти «Автомобилист» в первом раунде плей-офф. Кстати, на место Лофквиста генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский взял защитника Юрки Йокипакку, и он тоже провёл потрясающий сезон.
Со всеми финнами из прошлогоднего призыва новосибирцы заранее продлили контракты, в следующем сезоне они продолжат радовать болельщиков «Сибири».
Другие важные сделки
Короткой строкой напомним, какие ещё интересные сделки были совершены год назад.
«Ак Барс» 1 мая 2019-го продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым на два года, однако форвард доиграл в Казани только до декабря и был обменян в «Локомотив».
ХК «Сочи» усилил состав шведскими игроками Симоном Бертильссоном и Мальте Стрёмваллем, а также россиянином Ильёй Крикуновым. По-настоящему прижиться в южной команде смог только Стрёмвалль, ставший лучшим бомбардиром «леопардов», и сейчас нападающий попал в сферу интересов топ-клубов. По слухам, Мальте может оказаться в «Авангарде».
Кроме того, год назад СКА объявил об уходе Павла Дацюка, «Амур» объявил о подписании брата Томаша Зогорны Гинека, «Локомотив» продлил контракт с Денисом Алексеевым (он стал лучшим бомбардиром ярославцев), в «Сибирь» вернулся Андрей Ермаков, а агент Шуми Бабаев сообщил, что два его клиента, Владимир Ткачёв-младший и Антон Бурдасов, уедут пробовать свои силы в НХЛ. В результате оба форварда до Северной Америки не добрались и подписались со СКА.
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