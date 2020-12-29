Нужен разгром соперника и возвращение уверенности! Россия — Австрия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Австрии на старте МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. На данный момент россияне делят вторую строчку в группе В со сборными США и Чехии, а у австрийцев нет набранных очков.
Российская команда ничего не смогла забить в предыдущем матче против сборной Чехии, оставив голкипера Лукаша Паржика с «сухарём». Австрийцы, в свою очередь, уступили сборной США (0:11) и вполне достойно выглядели со шведами (0:4). Главным героем матча со Швецией стал голкипер Себастьян Вранешиц, на счету которого 59 сейвов.
Стартовое вбрасывание запланировано 29 декабря, в 5:30 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. Их должно быть предостаточно, тем более что россиянам нужно реабилитироваться за поражение от чехов.
«Будем смотреть разные варианты в ближайшие пару дней до матча с Австрией. Посмотрим, что мы сможем сделать. Нам нужно забить несколько голов, матч с Австрией можно будет использовать, чтобы вернуть уверенность. Мы уважаем этого соперника, нам надо будет показать свой лучший хоккей», — сказал главный тренер сборной России Игорь Ларионов перед матчем с австрийцами.
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