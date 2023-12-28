10 топ-матчей пятницы: НБА, НХЛ, МЧМ и много яркого футбола

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🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: способен ли Дончич на героический перформанс против лидеров Запада?

Дончич всё так же продолжает выступать в качестве единоличного лидера команды, ожидая возвращения Кайри Ирвинга. Отсутствие звёздного разыгрывающего ухудшило позиции «Далласа» в таблице, несмотря на великолепную игру Луки в индивидуальном плане. Ирвинг не вернётся и к этому матчу, а сами «Маверикс» будут играть второй день подряд. Какие есть шансы у техасского коллектива, учитывая все обстоятельства, против лидеров Западной конференции?

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🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Джа Морант продолжить приносить «Мемфису» победы?

После того как Джа Морант вернулся на паркет, «Мемфис» одержал три победы подряд. Несмотря на провальный старт регулярного сезона, благодаря последним победам «Гриззлиз» находятся лишь в четырёх с половиной победах от зоны плей-ин. Тем не менее участие Моранта в матче находится под вопросом. Решение будет принято непосредственно перед игрой. Даже если представить, что Джа будет играть, то завтра им будет противостоять действующий чемпион НБА. Есть ли шансы у «Мемфиса» в данном матче?

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🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 29 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: покажет ли Кузьменко, что его не надо менять?

Приход Рика Токкета, который ставит на быстрых, габаритных и рабочих парней, должен был плохо сказаться на перспективах Андрея Кузьменко, который свой солидный контракт заработал во время бесшабашного атакующего хоккея Брюса Будро. Так оно и получилось, но с отложенным эффектом: из первого звена форвард опустился в четвёртое, где оформил дубль в ворота «Шаркс». Сейчас Кузьменко снова вернулся в компанию к Петтерссону и Михееву в первое звено: теперь он должен доказывать свою состоятельность не против аутсайдеров из «Сан-Хосе», а против одной из самых организованных команд НХЛ.

🏒 19:00: сборная Чехии U20 — сборная США U20, МЧМ-2024, групповой этап

Интрига: пройдут ли главные фавориты МЧМ без поражений?

Чехи, серебряные призёры турнира, несколько неожиданно получили 2:6 от соседей-словаков. Теперь у них ещё более сложный экзамен: девять форвардов американцев выбраны в первом раунде драфта, два хоккеиста (Лэйн Хатсон и Каттер Готье) уже весьма успешно сыграли на взрослом чемпионате мира, большинство даже канадских экспертов ставят, что именно США возьмут золото. Чехам надо надеяться на своего двухметрового вратаря Михаэля Грабала, который средне сыграл в первом матче турнира.

⚽️ 20:30: «Наполи» — «Монца», Серия А, 18-й тур

Интрига: подтвердят ли неаполитанцы статус команды из топ-4?

В последних шести матчах Серии А команда Хвичи и Осимхена четырежды уступила. Да, в соперниках были в том числе «Интер», «Ювентус» и «Рома», но какая разница, если Неаполь в прошлом сезоне всех щёлкал, а теперь идёт седьмым. «Монца» также звёзд с неба не хватает — одна победа в тех же шести играх. Так что если фаворит облажается и теперь, к его претензиям на топ-4 появятся большие вопросы. Или всё-таки зарешает?

⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Фенербахче», Суперкубок Турции

Интрига: кто возьмёт титул, Тадич и Джеко или Икарди и Мертенс?

Именно эти две команды не на шутку зарубились за золото чемпионата: набрали по 44 очка и опережают третий «Трабзонспор» аж на 14 очков. В их составах множество звёзд: помимо вышеназванной четвёрки, в «Галатасарае» это Торрейра, Анхелиньо, Демирбай и Зиеш, а в «Фенербахче» – экс-динамовец Шиманьски, экс-армеец Бекао, Фред и Батшуайи. По сути, именно в Турции состоится матч дня. И заруба должна быть жесточайшей, особенно оценивая принципиальность противостояния и атмосферу на местных трибунах.

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Халидж», Про-Лига, 19-й тур

Интрига: остудят ли звёзды саудовских выскочек?

За первых выступают Марез, Кессье, Менди (экс-вратарь «Челси»), Демирал, Ибаньес, Сент-Максимен и Фирмино. Солидный ростер, согласитесь? У вторых же среди легионеров — сплошь ноунеймы. К тому же «Аль-Халидж» торчит на 10-м месте, а их будущий соперник – третий. Расклады вроде бы очевидные, тем не менее гости, порядком всех удивив, победили в трёх последних матчах. Да, среди противников не было местных топов, но, возможно, теперь парни набрались смелости и бросят вызов гранду?

🏒 21:30: сборная Канады U20 — сборная Швеции U20, МЧМ-2024, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как вечные фавориты справятся с грозой групповых турниров?

Если бы на чемпионатах мира по хоккею не существовало плей-офф, как до 90-х, шведская сборная была бы главным фаворитом. В своё время именно сборная России прекратила рекордную по продолжительности серию побед «Тре Крунур», которая длилась почти полтора десятка лет. На домашнем МЧМ шведы, как всегда, собрали мощную защиту, несколько классных имён в атаку, но есть ли у них дух и сердце? Канадцы же, наоборот, всегда славились волей, но при этом их состав в этом году непривычно скромен на фоне звёздных россыпей прошлых лет.

⚽️ 22:45: «Дженоа» — «Интер», Серия А, 18-й тур

Интрига: увеличат ли миланцы отрыв от «Ювентуса»?

В чемпионате у чёрно-синих 14 побед в 17 матчах. Они неудержимы, и это большая боль для их преследователей из Турина. Отрыв пока равен четырём очкам, но проблема в том, что «Интеру» играть с «Дженоа», а «Ювентусу» – на день позже с «Ромой». Это идеальный шанс убежать в таблице ещё дальше, хотя генуэзцы в прошлом туре одолели «Сассуоло» и прервали беспобедную серию из пяти встреч. Может, осмелеют и бросят вызов заодно и «Интеру»?

🏀 23:00: «Монако» — «Барселона», Евролига

Интрига: сможет ли «Барселона» отомстить «Монако» за бронзовый матч прошлого сезона?

Команды впервые встречаются в нынешнем сезоне. Предыдущая очная встреча клубов состоялась на «Финале четырёх» в матче за третье место. В тот раз монегаски оказались сильнее. В нынешнем сезоне «Барселона» выступает куда более стабильно, чем «Монако», но оба коллектива испытывали некоторые трудности в последнее время, так как потерпели по два поражения в трёх своих последних матчах. Кто окажется сильнее в противостоянии грандов европейского баскетбола?