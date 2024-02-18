7 топ-матчей понедельника: яркий хоккей, битва звёзд НБА, сражение Кудерметовой и футбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сократит ли «Питтсбург» отставание от зоны плей-офф?

После провального выступления в минувшем сезоне «Питтсбург» второй год подряд близок к тому, чтобы не попасть в плей-офф НХЛ. На данный момент отставание команды Майка Салливана от восьмого места в Восточной конференции составляет уже семь очков. При этом у «Пингвинз» есть несколько матчей в запасе, один из которых команда из Пенсильвании сыграет с «Лос-Анджелесом».

🏀 4:00: Сборная Востока — сборная Запада, Матч звёзд НБА

Интрига: кто победит — Яннис и Тейтум или Леброн и Йокич?

Отгремели все конкурсы на Звёздном уикенде НБА: матч знаменитостей, трёхочковых бросков, турнир восходящих звёзд, слэм-данков, конкурс мастерства, даже Стефен Карри и Сабрина Ионеску выявили победителя в своей дуэли. Теперь же на очереди самое важное событие – Матч всех звёзд НБА. Лучшие баскетболисты из Восточной и Западной конференций определят сильнейшего в четырёх четвертях по 12 минут. Кто же окажется сильнее?

🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 13) — Даяна Ястремская (Украина, WC), Дубай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Кудерметова серию из четырёх поражений?

Вероника Кудерметова, начиная со второго круга турнира в Аделаиде, потерпела уже четыре поражения подряд. В стартовом раунде «тысячника» в Дубае ей в соперницы досталась украинка Даяна Ястремская. Ранее теннисистки встречались трижды, и во всех случаях сильнее оказалась Вероника — на ITF 25K в Телави-2016, в Тяньцзине-2019 и в Дубае-2020. Победительница нового матча во втором круге сыграет с кем-то из пары Софья Кенин — Сорана Кырстя.

🏒 17:00: «Металлург» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Магнитка» на первое место Востока?

После сухого поражения от «Авангарда» магнитогорский «Металлург» опустился на второе место в Восточной конференции. Шанс вернуться на первую строчку команде Андрея Разина представится в понедельник в домашнем матче с набравшим ход «Ак Барсом». Казанский клуб имеет в своём активе трёхматчевую победную серию, причём две из трёх побед были одержаны «на ноль». Кто победит в битве грандов Востока?

🏒 19:30: «Динамо» М — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: побьёт ли Никита Гусев рекорд Сергея Мозякина?

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ лучший бомбардир московского «Динамо» Никита Гусев набрал 3 (2+1) очка, благодаря чему установил личный рекорд в КХЛ по набранным очкам (84). Теперь главная звезда бело-голубых находится в одном шаге от повторения бомбардирского рекорда Сергея Мозякина семилетней давности (85). Сумеет ли Никита уже в понедельник переписать историю КХЛ?

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справятся ли Кирилл Капризов и партнёры с лидером НХЛ?

Ведущая отчаянную борьбу за попадание в плей-офф «Миннесота» в домашнем матче встретится с «Ванкувером», который располагается на первой строчке не только в Западной конференции, но и всей турнирной таблице НХЛ. В последних матчах Кирилл Капризов и его партнёры демонстрируют хорошую форму, но хватит ли её, чтобы справиться с «Кэнакс»?

⚽️ 23:00: «Атлетик» — «Жирона», Примера, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: приблизятся ли жиронцы к «Реалу»?

Лидеры из Мадрида неожиданно оступились в дерби с «Райо Вальекано» (1:1). Если «Жирона» всё ещё мечтает стать чемпионом, таким подарком нужно пользоваться. В случае победы над «Атлетиком» отставание сократится до трёх очков. Правда, баски крайне неуступчивы, и особенно на родном «Сан-Мамесе»: там у них шесть из шести побед в последних матчах чемпионата. Ещё и «Барселона» натерпелась в Кубке Испании (2:4). Просто жиронцам не будет, но, если борешься за золотые медали, нужно проходить и такие испытания.