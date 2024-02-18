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Расписание спортивных матчей 19 февраля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

7 топ-матчей понедельника: яркий хоккей, битва звёзд НБА, сражение Кудерметовой и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 февраля
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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сократит ли «Питтсбург» отставание от зоны плей-офф?

После провального выступления в минувшем сезоне «Питтсбург» второй год подряд близок к тому, чтобы не попасть в плей-офф НХЛ. На данный момент отставание команды Майка Салливана от восьмого места в Восточной конференции составляет уже семь очков. При этом у «Пингвинз» есть несколько матчей в запасе, один из которых команда из Пенсильвании сыграет с «Лос-Анджелесом».

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🏀 4:00: Сборная Востока — сборная Запада, Матч звёзд НБА

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
19 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сборная Востока
Не начался
Сборная Запада
Сборная Востока: Митчелл, Браун, Банкеро, Рэндл, Адебайо, Барнс, Янг, Макси, Халибёртон, Лиллард, Адетокунбо, Тейтум, Эмбиид, Брансон
Сборная Запада: Дюрант, Дончич, Гилджес-Александер, Джеймс, Йокич, Букер, Карри, Эдвардс, Джордж, Леонард, Таунс, Дэвис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит — Яннис и Тейтум или Леброн и Йокич?

Отгремели все конкурсы на Звёздном уикенде НБА: матч знаменитостей, трёхочковых бросков, турнир восходящих звёзд, слэм-данков, конкурс мастерства, даже Стефен Карри и Сабрина Ионеску выявили победителя в своей дуэли. Теперь же на очереди самое важное событие – Матч всех звёзд НБА. Лучшие баскетболисты из Восточной и Западной конференций определят сильнейшего в четырёх четвертях по 12 минут. Кто же окажется сильнее?

Наш LIVE Матча всех звёзд НБА:
Маккланг и Лиллард снова лучшие, Карри одолел баскетболистку. Звёздный уикенд НБА — LIVE
Live
Маккланг и Лиллард снова лучшие, Карри одолел баскетболистку. Звёздный уикенд НБА — LIVE

🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 13) — Даяна Ястремская (Украина, WC), Дубай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Интрига: прервёт ли Кудерметова серию из четырёх поражений?

Вероника Кудерметова, начиная со второго круга турнира в Аделаиде, потерпела уже четыре поражения подряд. В стартовом раунде «тысячника» в Дубае ей в соперницы досталась украинка Даяна Ястремская. Ранее теннисистки встречались трижды, и во всех случаях сильнее оказалась Вероника — на ITF 25K в Телави-2016, в Тяньцзине-2019 и в Дубае-2020. Победительница нового матча во втором круге сыграет с кем-то из пары Софья Кенин — Сорана Кырстя.

Кудерметова неудачно выступила в Дохе:
Четыре россиянки вышли во второй круг «тысячника» в Дохе. Павлюченкова победила в дерби
Четыре россиянки вышли во второй круг «тысячника» в Дохе. Павлюченкова победила в дерби

🏒 17:00: «Металлург» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Магнитка» на первое место Востока?

После сухого поражения от «Авангарда» магнитогорский «Металлург» опустился на второе место в Восточной конференции. Шанс вернуться на первую строчку команде Андрея Разина представится в понедельник в домашнем матче с набравшим ход «Ак Барсом». Казанский клуб имеет в своём активе трёхматчевую победную серию, причём две из трёх побед были одержаны «на ноль». Кто победит в битве грандов Востока?

«Авангард» скинул «Магнитку» с верхушки Востока КХЛ! Как это было?
«Авангард» скинул «Магнитку» с верхушки Востока КХЛ! Омску помогла гениальная игра вратаря
«Авангард» скинул «Магнитку» с верхушки Востока КХЛ! Омску помогла гениальная игра вратаря

🏒 19:30: «Динамо» М — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: побьёт ли Никита Гусев рекорд Сергея Мозякина?

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ лучший бомбардир московского «Динамо» Никита Гусев набрал 3 (2+1) очка, благодаря чему установил личный рекорд в КХЛ по набранным очкам (84). Теперь главная звезда бело-голубых находится в одном шаге от повторения бомбардирского рекорда Сергея Мозякина семилетней давности (85). Сумеет ли Никита уже в понедельник переписать историю КХЛ?

Никита Гусев уже установил личный рекорд в КХЛ!
Не ослабляя хватки! «Динамо» и Гусев переписали свою историю в КХЛ, усилив давление на СКА
Не ослабляя хватки! «Динамо» и Гусев переписали свою историю в КХЛ, усилив давление на СКА

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справятся ли Кирилл Капризов и партнёры с лидером НХЛ?

Ведущая отчаянную борьбу за попадание в плей-офф «Миннесота» в домашнем матче встретится с «Ванкувером», который располагается на первой строчке не только в Западной конференции, но и всей турнирной таблице НХЛ. В последних матчах Кирилл Капризов и его партнёры демонстрируют хорошую форму, но хватит ли её, чтобы справиться с «Кэнакс»?

Как Кирилл Капризов установил крутой рекорд в «Миннесоте»?
«Мы не могли проиграть». Капризов забил и установил исторический рекорд «Миннесоты»
«Мы не могли проиграть». Капризов забил и установил исторический рекорд «Миннесоты»

⚽️ 23:00: «Атлетик» — «Жирона», Примера, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 25-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизятся ли жиронцы к «Реалу»?

Лидеры из Мадрида неожиданно оступились в дерби с «Райо Вальекано» (1:1). Если «Жирона» всё ещё мечтает стать чемпионом, таким подарком нужно пользоваться. В случае победы над «Атлетиком» отставание сократится до трёх очков. Правда, баски крайне неуступчивы, и особенно на родном «Сан-Мамесе»: там у них шесть из шести побед в последних матчах чемпионата. Ещё и «Барселона» натерпелась в Кубке Испании (2:4). Просто жиронцам не будет, но, если борешься за золотые медали, нужно проходить и такие испытания.

В личной встрече «Реал» просто переехал «Жирону»:
После такого перформанса «Реала» Ла Лигу можно закрывать
После такого перформанса «Реала» Ла Лигу можно закрывать
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