9 топ-матчей понедельника: СКА — «Автомобилист», Кипр — Сербия, битва Медведева, НБА и НХЛ

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🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: достигнет ли Остон Мэттьюс планки в 60 голов?

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс уверенно лидирует в снайперской гонке НХЛ, забросив 58 шайб в 68 матчах. Сумеет ли «Каролина» помешать лидеру «кленовых листьев» достичь планки в 60 голов уже в ближайшем матче?

🏀 2:00: «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Яннис и Лиллард остановят «молний»?

Под конец регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» вернулся на вторую строчку Восточной конференции, уступая лишь «Бостону». При этом команда во главе с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом в последнее время крайне редко проигрывает. В гости к «оленям» пожалует «Оклахома-Сити Тандер» – лидер Запада. «Молнии» не знают поражений на протяжении четырёх матчей кряду, а всего за недавние 10 игр уступили лишь дважды. «Оклахома» сильна, но «Милуоки» тоже в форме.

🏀 2:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 25 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: битва за места в плей-офф обостряется

До завершения регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации остаётся всё меньше времени. «Миннесота Тимбервулвз» занимает третье место и старается минимизировать потери в отсутствие одного из лидеров команды Карла-Энтони Таунса. В свою очередь, «Голден Стэйт Уорриорз» решает совершенно другого уровня проблемы: команда во главе со Стефеном Карри находится в зоне плей-ин, откуда её может выкинуть набравший ход «Хьюстон». В общем, для обеих команд эта встреча принципиально важна, а победит сильнейший.

🏒 3:30: «Анахайм Дакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 марта 2024, понедельник. 03:30 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Тампа» серию с набранными очками?

Команда Джона Купера до сих пор не обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ, хотя в последнее время сделала большой шаг в этом направлении. Минувшей ночью «молнии» хоть и прервали пятиматчевую победную серию, но, с другой стороны, смогли набрать очки в шестой игре подряд благодаря поражению в овертайме. Справится ли «Тампа» с одним из главных аутсайдеров нынешнего сезона НХЛ?

🎾 3:30*: Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: отдаст ли Медведев хотя бы сет британцу Норри?

Даниил Медведев успешно приступил к защите титула на «Мастерсе» в Майами, справившись на старте с венгром Мартоном Фучовичем. Теперь за выход в четвёртый круг лидер российского тенниса сразится с британцем Кэмероном Норри. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был россиянин, причём без потери сета — в Шанхае-2019 и в финале Лос-Кабоса-2022. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Уго Умбер — Доминик Кёпфер.

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: цена ошибки для команд слишком высока

Сейчас наступает момент в лиге, когда практически каждая команда старается выдать максимум, чтобы попасть в плей-офф НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индиана Пэйсерс» не исключение. «Озёрники» находятся в зоне плей-ин Запада, поэтому практически не могут себе позволить проигрывать, а «иноходцы» – шестые на Востоке, но могут спокойно потерять своё место при нескольких поражениях. Отчего обеим командам нужно показывать хорошую игру здесь и сейчас. Права на ошибку практически нет.

🏒 19:30: СКА — «Автомобилист», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли СКА сократить отставание в серии до минимума?

За всю историю плей-офф КХЛ был зафиксирован лишь один случай, когда уступавшая в серии со счётом 0-3 команда в итоге пробивалась в следующий раунд. В 2015 году подобный подвиг повторил как раз СКА, совершивший суперкамбэк в серии с ЦСКА. Сейчас питерские армейцы ещё далеки от подобного трюка, но первый шаг к цели был сделан в Екатеринбурге. Теперь армейцам нужно побеждать на домашнем льду, чтобы снова вернуть серию на Урал.

⚽️ 20:00: Кипр — Сербия, товарищеский матч

Интрига: как покажет себя Сербия после разгрома от России?

Сборная Сербии отобралась на чемпионат Европы. Однако первый матч 2024 года для команды выдался неудачным. Сербия приехала в гости в Россию и уступила со счётом 0:4. Да, на игру повлияло ранее удаление Милана Гаича. Однако сербы показали крайне слабый футбол. Шанс реабилитироваться перед собой и болельщиками есть во встрече с Кипром. Достаточно скромная, но при этом не самая слабая сборная.

⚽️ 21:00: Швеция — Албания, товарищеский матч

Интрига: албанцы продолжают подготовку к Евро-2024

Албания во второй раз в истории попала на Евро. Команда сыграет на турнире в Германии в группе с Испанией, Италией и Хорватией. Тяжелейшее испытание. Однако албанцы под руководством Силвиньо выросли в классную команду. Впереди у них встреча со Швецией. Скандинавская команда переживает не лучший период в истории: шведы пролетели мимо Евро, а 2024 год начали с поражения от Португалии – 2:5. Теперь есть возможность исправиться. Но и албанцы должны учиться побеждать грозных соперников.