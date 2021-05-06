«Челси» – в финале ЛЧ, сборная России – в финале ЮЧМ-2021. Главное к утру

Лондонский «Челси» в ответном матче обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов, а юниорская сборная России по хоккею обыграла финнов и вышла в финал чемпионата мира – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов.
2. Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021.
3. Стало известно, где сборная России проведёт домашние матчи отбора ЧМ-2022.
4. Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили массовую драку на первой секунде матча.
5. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», у Оши хет-трик, на счету Орлова три передачи.
6. «Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в «Финале восьми» Лиги чемпионов.
7. Женская сборная России по кёрлингу квалифицировалась на Олимпиаду в Пекине.
8. Тим Цзю анонсировал ближайший бой с Майклом Зерафой.
9. Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Мадриде, одолев Мухову.
10. УЕФА готов дисквалифицировать клубы Суперлиги на срок до двух лет.
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