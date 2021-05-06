«Челси» – в финале ЛЧ, сборная России – в финале ЮЧМ-2021. Главное к утру

Лондонский «Челси» в ответном матче обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов, а юниорская сборная России по хоккею обыграла финнов и вышла в финал чемпионата мира – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов.

2. Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021.

3. Стало известно, где сборная России проведёт домашние матчи отбора ЧМ-2022.

4. Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили массовую драку на первой секунде матча.

5. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», у Оши хет-трик, на счету Орлова три передачи.

6. «Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в «Финале восьми» Лиги чемпионов.

7. Женская сборная России по кёрлингу квалифицировалась на Олимпиаду в Пекине.

8. Тим Цзю анонсировал ближайший бой с Майклом Зерафой.

9. Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Мадриде, одолев Мухову.

10. УЕФА готов дисквалифицировать клубы Суперлиги на срок до двух лет.