Капризов приближается к 100 очкам за сезон, Панарин побил рекорд Гретцки. Главное к утру

Российские нападающие провели яркую ночь в НХЛ, Карен Хачанов сыграет с Новаком Джоковичем, стали известны полуфинальные пары Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».