Капризов приближается к 100 очкам за сезон, Панарин побил рекорд Гретцки. Главное к утру
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Российские нападающие провели яркую ночь в НХЛ, Карен Хачанов сыграет с Новаком Джоковичем, стали известны полуфинальные пары Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Панарин превзошёл достижение Гретцки в «Рейнджерс».
- Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде, где сыграет с Джоковичем.
- Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022.
- Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».
- Майк Тайсон избил мужчину в самолёте.
- «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря голу Обамеянга.
- Два очка Бучневича и ассист Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе».
- Чемпиона мира Алексея Волкова, который закончил карьеру, дисквалифицировали на два года.
- Объявлены судейские назначения на матчи 26-го тура РПЛ. ЦСКА и «Динамо» обслужит Карасёв.
- «Голден Стэйт» в шаге от победы в серии с «Денвером» в плей-офф НБА.
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