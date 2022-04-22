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Капризов приближается к 100 очкам за сезон, Панарин побил рекорд Гретцки. Главное к утру

Капризов приближается к 100 очкам за сезон, Панарин побил рекорд Гретцки. Главное к утру
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Российские нападающие провели яркую ночь в НХЛ, Карен Хачанов сыграет с Новаком Джоковичем, стали известны полуфинальные пары Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Панарин превзошёл достижение Гретцки в «Рейнджерс».
  2. Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде, где сыграет с Джоковичем.
  3. Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022.
  4. Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».
  5. Майк Тайсон избил мужчину в самолёте.
  6. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря голу Обамеянга.
  7. Два очка Бучневича и ассист Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе».
  8. Чемпиона мира Алексея Волкова, который закончил карьеру, дисквалифицировали на два года.
  9. Объявлены судейские назначения на матчи 26-го тура РПЛ. ЦСКА и «Динамо» обслужит Карасёв.
  10. «Голден Стэйт» в шаге от победы в серии с «Денвером» в плей-офф НБА.
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