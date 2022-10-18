Первые голы Овечкина в сезоне, «Спартак» после дерби обратился в ЭСК. Главное к утру

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Ванкувера», забросив свои первые шайбы в сезоне, московский «Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА, Карим Бензема выиграл «Золотой мяч». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в матче с 10 голами.
2. В ЭСК рассмотрят обращение «Спартака» по пяти эпизодам матча с ЦСКА.
3. Бензема стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист сезона.
4. Емельяненко провёл минуту в ринге с Дациком. Александра снова уронили.
5. Фанаты «Атлетика» развернули флаги ДНР и СССР на матче Ла Лиги.
6. Гол Кокорина помог «Арису» разгромить «Аполлон».
7. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ.
8. Ассистентский хет-трик и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм».
9. Роналду занял 20-е место в голосовании на «Золотой мяч».
10. Три очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту». У Капризова — дубль.
11. «Ростов» подал официальную жалобу в ЭСК, в ней 10 пунктов.
12. Текке: а вы говорили, что Дзюба — легенда. На его месте я бы ушёл в другой клуб.
- 18 октября 2022
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