Первые голы Овечкина в сезоне, «Спартак» после дерби обратился в ЭСК. Главное к утру

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Ванкувера», забросив свои первые шайбы в сезоне, московский «Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА, Карим Бензема выиграл «Золотой мяч». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в матче с 10 голами.

2. В ЭСК рассмотрят обращение «Спартака» по пяти эпизодам матча с ЦСКА.

3. Бензема стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист сезона.

4. Емельяненко провёл минуту в ринге с Дациком. Александра снова уронили.

5. Фанаты «Атлетика» развернули флаги ДНР и СССР на матче Ла Лиги.

6. Гол Кокорина помог «Арису» разгромить «Аполлон».

7. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ.

8. Ассистентский хет-трик и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм».

9. Роналду занял 20-е место в голосовании на «Золотой мяч».

10. Три очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту». У Капризова — дубль.

11. «Ростов» подал официальную жалобу в ЭСК, в ней 10 пунктов.

12. Текке: а вы говорили, что Дзюба — легенда. На его месте я бы ушёл в другой клуб.