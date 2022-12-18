Россия забила шесть шайб Казахстану, победа Большунова в лыжах. Главное к утру

Сборная России забросила шесть шайб команде Казахстана в своём стартовом матче на Кубке Первого канала, Александр Большунов выиграл спринт классическим стилем на Кубке России по лыжам, сборная Хорватии по футболу стала бронзовым призёром ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».