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Россия забила шесть шайб Казахстану, победа Большунова в лыжах. Главное к утру

Россия забила шесть шайб Казахстану, победа Большунова в лыжах. Главное к утру
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Сборная России забросила шесть шайб команде Казахстана в своём стартовом матче на Кубке Первого канала, Александр Большунов выиграл спринт классическим стилем на Кубке России по лыжам, сборная Хорватии по футболу стала бронзовым призёром ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная России с крупным счётом победила сборную Казахстана на Кубке Первого канала.
  2. Большунов опередил Устюгова в борьбе за победу в классическом спринте на четвёртом этапе КР.
  3. Сборная Хорватии обыграла Марокко и завоевала бронзовые медали ЧМ-2022.
  4. Стурла Холм Легрейд выиграл пасьют на третьем этапе Кубка мира, Йоханнес Бё стал третьим.
  5. Рублёв обыграл Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
  6. Александр Овечкин обогнал Даниэля Седина по количеству сыгранных матчей в НХЛ.
  7. Российский хоккеист клуба лиги Онтарио умер в возрасте 18 лет.
  8. Наталья Непряева выиграла классический спринт на четвёртом этапе Кубка России, Степанова — вторая.
  9. Елизавета Каплина взяла золото в спринте на Кубке России с отрывом в 37 секунд.
  10. Бензема прекратил всяческие контакты с представителями сборной Франции.
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