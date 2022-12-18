Россия забила шесть шайб Казахстану, победа Большунова в лыжах. Главное к утру
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Сборная России забросила шесть шайб команде Казахстана в своём стартовом матче на Кубке Первого канала, Александр Большунов выиграл спринт классическим стилем на Кубке России по лыжам, сборная Хорватии по футболу стала бронзовым призёром ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная России с крупным счётом победила сборную Казахстана на Кубке Первого канала.
- Большунов опередил Устюгова в борьбе за победу в классическом спринте на четвёртом этапе КР.
- Сборная Хорватии обыграла Марокко и завоевала бронзовые медали ЧМ-2022.
- Стурла Холм Легрейд выиграл пасьют на третьем этапе Кубка мира, Йоханнес Бё стал третьим.
- Рублёв обыграл Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
- Александр Овечкин обогнал Даниэля Седина по количеству сыгранных матчей в НХЛ.
- Российский хоккеист клуба лиги Онтарио умер в возрасте 18 лет.
- Наталья Непряева выиграла классический спринт на четвёртом этапе Кубка России, Степанова — вторая.
- Елизавета Каплина взяла золото в спринте на Кубке России с отрывом в 37 секунд.
- Бензема прекратил всяческие контакты с представителями сборной Франции.
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