Бобровский помог «Флориде» выйти в финал Востока, Леброн одолел Карри. Главное к утру

«Флорида Пантерз» вышла в финал Востока, обыграв «Торонто» в овертайме с помощью российского вратаря Сергея Бобровского, совершившего 50 сейвов. «Лос-Анджелес Лейкерс» оказались победителями в серии против «Голден Стэйт Уорриорз» и вышли в финал Западной конференции. «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:4, несмотря на дубль звёздного нападающего Коннора Макдэвида. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. 50 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Торонто» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.
2. «Лейкерс» прошли в финал Западной конференции, Леброн набрал 30 очков.
3. Дубль Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Вегасом».
4. 24 очка Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» и выйти в финал Восточной конференции.
5. Определилась первая пара полуфиналистов Кубка Стэнли.
6. ЦСКА обыграл «Зенит» и увеличил отрыв в серии за третье место в Единой лиге ВТБ.
7. Сборная «Россия 25» одержала волевую победу в матче с Беларусью.
8. В Германии намерены отказывать в визах российским атлетам, чтобы не пустить их на турниры.
9. Канада забросила шесть безответных шайб в ворота сборной Латвии на чемпионате мира.
10. Шайба экс-игрока «Динамо» Линдберга принесла Швеции победу над Германией на ЧМ-2023.
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