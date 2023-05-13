Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бобровский помог «Флориде» выйти в финал Востока, Леброн одолел Карри. Главное к утру

«Флорида Пантерз» вышла в финал Востока, обыграв «Торонто» в овертайме с помощью российского вратаря Сергея Бобровского, совершившего 50 сейвов. «Лос-Анджелес Лейкерс» оказались победителями в серии против «Голден Стэйт Уорриорз» и вышли в финал Западной конференции. «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:4, несмотря на дубль звёздного нападающего Коннора Макдэвида. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. 50 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Торонто» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

2. «Лейкерс» прошли в финал Западной конференции, Леброн набрал 30 очков.

3. Дубль Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Вегасом».

4. 24 очка Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» и выйти в финал Восточной конференции.

5. Определилась первая пара полуфиналистов Кубка Стэнли.

6. ЦСКА обыграл «Зенит» и увеличил отрыв в серии за третье место в Единой лиге ВТБ.

7. Сборная «Россия 25» одержала волевую победу в матче с Беларусью.

8. В Германии намерены отказывать в визах российским атлетам, чтобы не пустить их на турниры.

9. Канада забросила шесть безответных шайб в ворота сборной Латвии на чемпионате мира.

10. Шайба экс-игрока «Динамо» Линдберга принесла Швеции победу над Германией на ЧМ-2023.