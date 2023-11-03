«Салават» обыграл «Ак Барс», перенесённый матч Соболенко и Рыбакиной. Главное к утру

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:1 в «зелёном дерби», игру Арины Соболенко и Елены Рыбакиной при счёте 6:2, 3:5 перенесли из-за погодных условий на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика), стали известны все участники плей-офф Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Салават Юлаев» одержал победу в «зелёном дерби» над «Ак Барсом», Мелош набрал два очка.

2. Матч Итогового турнира WTA между Соболенко и Рыбакиной перенесли из-за непогоды.

3. Стали известны все участники плей-офф Кубка России.

4. 32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-3».

5. «Могла быть смерть на льду, в КХЛ нет правил!» Ротенберг о драке в матче СКА – «Авангард».

6. ЦСКА обыграл «Оренбург» и поднялся на первую строчку в группе.

7. Панарин продлил результативную серию в НХЛ до десяти матчей.

8. «Динамо» вырвало победу у «Пари НН» на 90+3-й минуте и осталось в Пути РПЛ.

9. 38-очковый дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Финикс».

10. «Аякс» одержал первую победу с августа, обыграв «Волендам».