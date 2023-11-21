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Панарин без набранных очков, Россия не сыграет на Кубке мира по хоккею. Главное к утру

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал свою результативную серию в матче с «Даллас Старз» (3:6), сборная России по хоккею не сыграет на Кубке мира в 2025 году, СКА победил ЦСКА в армейском дерби второй раз в сезоне (2:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Панарин прервал свою рекордную результативную серию из 15 матчей.

2. Источник: сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году.

3. Два очка Алистрова помогли СКА одержать вторую в сезоне победу в армейском дерби

4. Сборная России разгромила сборную Кубы со счётом 8:0.

5. Италия сыграла вничью с Украиной и прошла на Евро-2024.

6. «Тампа» победила «Бостон», переведя игру в овертайм за пять секунд до конца матча.

7. 45 очков Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» одержать победу над «Шарлотт».

8. Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода команды на Евро-2024.

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10. Дзагоев получил серьёзную травму и готов завершить карьеру, греки убеждают его остаться.