«Русские встают на колено только перед родиной и богом». Главные цитаты 2020-го в спорте

Несмотря на все проблемы с проведением спортивных мероприятий в коронавирусном 2020 году, ярких высказываний в спорте было хоть отбавляй. «Отжигали» по полной и в UFC, и в Формуле-1, и в футболе, и в биатлоне. Вспоминаем высказывания, которые сделали наш 2020-й.

«Мама не хотела, чтобы я дрался без отца»

Хабиб Нурмагомедов стал одним из главных героев 2020 года. Чемпион UFC в лёгком весе одержал красивую победу над Джастином Гэтжи в октябре, после чего объявил о завершении карьеры. Одной из причин этого решения стала смерть его отца Абдулманапа, который ушёл из жизни после продолжительной болезни в этом же году. Хабиб признался, что пообещал маме, что больше не будет драться без отца.

«Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана. Мы просто вместе с отцом шли, я просто хотел стать чемпионом. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними – и всё. У меня один остался родитель – это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца».

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«Русские встают на колено только перед родиной, флагом и богом»

В 2020 году движение Black Lives Matter ворвалось не только в обычную жизнь, но и в индустрию спорта. Одними из самых активных сторонников движения за права темнокожих людей стали гонщики Формулы-1. Перед каждой гонкой они вставали на колено в знак поддержки BLM. Однако российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и ещё несколько гонщиков отказались это делать. Наш спортсмен объяснил своё решение с вызывающей честностью.

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«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом, богом».

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«Глотать было бессмысленно, а пожевать всласть»

Комментатор Дмитрий Губерниев спасает российский биатлон как может, создавая шоу при полном отсутствии результатов. Дмитрий пообещал съесть собственную перчатку в прямом эфире «Матч ТВ», если сборная России продлит антирекорд по количеству гонок без медалей до 30. Наши биатлонисты остались без медалей в очередном старте, и Губерниев ярко и красочно засунул перчатку в рот и долго её желал в прямом эфире.

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«Мы вчера пытались купить съедобную перчатку, было бы эффектно купить её в секс-шопе – там есть разные, в том числе и съедобные. Но в Австрии всё закрыто. Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть. Пожевал ту поверхность, которая не касалась различных предметов. Мне кажется, все счастливы».

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«Мне приятно кинуть перчатку «Зениту»

Тема перчаток в 2020 году вообще была очень актуально в обычной жизни. Но и в спорте перчатки то и дело возникали в ярких интервью. Шамиль Газизов после назначения на пост генерального директора «Спартака» заявил, что готов кинуть перчатку «Зениту», намекая на то, что красно-белые готовы сражаться с питерцами за чемпионство. Поначалу казалось, что так оно и будет, но потом «Спартак» сбавил обороты, а самого Газизова уже нет в клубе. Хотя его яркий спич про перчатки надолго останется в памяти болельщиков.

«Мне приятно кинуть перчатку «Зениту». Перчатка пока ещё не долетела, они на первом месте, но разница всего одно очко после шести матчей — это ещё не перчатка, её ещё, можно сказать, ткут».

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«Тело начало расслабляться. Я в мире с собой, собираюсь умереть»

Авария гонщика Формулы-1 Ромена Грожана в Бахрейне – пожалуй, самое пугающее, что было в 2020 году в спорте. Французский пилот «Хааса» на высокой скорости врезался в отбойник, в результате чего автомобиль развалился пополам и загорелся. Грожан застрял в рельсе безопасности, но каким-то чудом сумел выбраться из полыхающего болида. То, как он описал свои эмоции в критический момент, просто берёт за душу.

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«Моё тело начало расслабляться. Я в мире с самим собой, я собираюсь умереть. Я задал себе вопрос: «Загорится ли мой ботинок, моя нога или моя рука? Будет ли больно? Где всё начнётся?» Это длилось для меня две, три, четыре секунды. Думаю, в реальности речь шла о миллисекундах. А потом я подумал о детях и сказал: «Нет, они не могут сегодня потерять своего папу».

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«Россия коррумпировала мировой спорт и сбила с толку весь мир»

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение, что российские спортсмена в течение двух лет не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом. Это вызвало огромное недовольство на Западе, где хотели, чтобы России дисквалифицировали на гораздо более долгий срок. Глава антидопингового агентства США Тревис Тайгарт был категоричен в своих оценках происходящего.

«Это катастрофический удар по чистоте спортсменов, честности спорта и верховенству закона. ВАДА и МОК с первого дня заняли неверную позицию в этой грязной допинговой истории, ставшей возможной благодаря России, и снова поставили политику выше принципов. Россия объявила о своей победе сегодня, и они правы, учитывая их способность коррумпировать мировой спорт, сбивать с толку весь мир и обманывать мировую антидопинговую систему».

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«Нельзя просто взять и выкинуть Россию из спорта»

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька сделал, пожалуй, главное заявление 2020 года. Он проявил удивительную адекватность в современных реалиях и ответил всем западным «друзьям» России, которые призывают отстранить нашу страну от любых участий в спортивных мероприятиях.

«Нельзя просто взять и выкинуть Россию из спорта и их атлетов просто потому, что они родились в России. Как объяснить молодому спортсмену, что он должен забыть свою мечту о поездке на Олимпиаду или чемпионат мира только из-за того, что его страна мошенничала, а его старшие коллеги употребляли допинг? Нельзя наказывать целое поколение молодых атлетов».

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«Когда вломилась полиция, я сидел в одних трусах»

Одна из самых диких историй 2020 года произошла на чемпионате мира по биатлону. К победителю спринта Александру Логинову в один из дней в 6 утра вломилась итальянская полиция и начала проводить обыск и даже не разрешала российскому спортсмену одеться. Поводом стал запрос антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен, которая узнала, что личные тренер Логинова Александр Касперович ходил по стадиону с чужой аккредитацией.

Фото: РИА Новости

«Когда они вломились, я сидел в трусах в номере. Полиция берёт мой ствол и Гараничева и относит их в сторону. Я сначала не понял, что они делают. А потом понял, что они боятся, что мы что-то сделаем с этим оружием. У меня ещё был небольшой ножик-открывашка. Они и его забрали подальше. Боялись, что мы что-то сделаем с ними, наверное. Они же приехали без десяти шесть утра к преступникам».

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«Она что, королева Шантеклера, что ли?»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова настолько была вовлечена в работу на «Ледниковом периоде», что не пришла на 50-юбилей родной школы «Самбо-70». Алина потом сказала, что её просто не пригласили, а вот генеральный директор школы Ренат Лайшев выразил другую позицию.

«Для меня как руководителя школы Алина – ученица. Это школа, которую она закончила, и я не должен её звать или не звать. Она должна прийти, быть в этой школе родной, со своими учителями, со своим тренерами. Это её дело, я её не должен звать. Она что, королева Шантеклера, что ли, чтобы я её куда-то звал?»