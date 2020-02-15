Исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов и рекорд Свешникова. Главные новости утра

1. УЕФА наказал «Манчестер Сити» за финансовые махинации. Английский клуб получил € 30 млн штрафа и двухлетний запрет на участие в еврокубках, который начнёт действовать с сезона-2020/2021. «Сити» подаст в спортивный арбитражный суд апелляцию, но если решение УЕФА останется в силе, в Лигу чемпионов попадёт пятая команда чемпионата Англии.

2. Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Эта шайба стала для него 43-й в заокеанской карьере. 19-летний форвард — седьмой игрок в истории лиги, забросивший больше 40 шайб до 21 года.

3. Итальянская «Рома» расторгнет контракт с аргентинским полузащитником Хавьером Пасторе. За время пребывания в клубе из-за травм игрок пропустил 29 матчей. В связи с этим «Рома» готова предложить игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, а не пытаться продать его, так как с таким дорогим контрактом им вряд ли удастся найти покупателя.

4. Канадский конькобежец Грэм Фиш в забеге на дистанцию 10 000 метров выиграл золотую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США), установив новый мировой рекорд, показав время 12 минут и 33,868 секунды. Единственный представитель России Александр Румянцев сошёл с дистанции.

5. Итальянская команда «Альфа Таури» (ранее — «Торо Россо») провела официальную презентацию нового болида, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира. Машина получила индекс AT01. Автомобиль представлен в непривычной бело-синей ливрее. Кроме того, российский пилот команды Даниил Квят представил новый шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2020.

6. «Монако» выиграл 3 матча подряд в Лиге 1 впервые с мая 2018 года. В предыдущих турах подопечные Роберта Морено обыграли «Амьен» (2:1) и «Анже» (1:0). Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей.

7. Сборная США переиграла сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА, прошедшем в рамках Звёздного уик-энда лиги. 23 очка в составе сборной США набрал Эрик Пашалл, ставший самым результативным игроком матча. В составе звёзд мира 27 очков набрал Ар Джей Барретт.

8. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче с «Коламбусом». В активе Артемия стало 397 (145+252) очков в 378 матчах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он догнал Александра Фролова в списке бомбардиров среди россиян. Фролов набрал 397 (175+222) баллов в 579 матчах. Панарин и Фролов делят 25-е место в российской истории в НХЛ. Следующей целью для Панарина является результат Валерия Буре — 400 очков.

9. 22-летний российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды), уступив представителю Сербии Филипу Краиновичу (39-е место рейтинга ATP) в двух сетах со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

10. Российский экипаж в составе Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой выиграл этап Кубка мира по бобслею в Сигулде (Латвия). Ставших вторыми румынок Андреа Греку и Иоану Джордже россиянки по сумме двух попыток опередили на 0,02 секунды.