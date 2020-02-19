Результаты гонок в биатлоне и лыжах, первые матчи 1/8 финала ЛЧ и другие новости дня

Результаты женской индивидуальной гонки в биатлоне и мужского спринта в лыжном спорте, проблемы со здоровьем лыжника Сергея Устюгова и фигуристки Аделины Сотниковой, подписания игроков клубами РПЛ и итоги матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в подборке новостей «Чемпионата».
1. На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) прошла женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Серебро завоевала представительница Германии Ванесса Хинц. Призовую тройку замкнула Марте Рёйселанд из Норвегии.
Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 13-й. Светлана Миронова заняла 22-е место, Лариса Куклина — 23-е, Ирина Старых — 32-е.
2. Тренер сборной России по лыжному спорту Маркус Крамер сообщил, что Сергей Устюгов снялся с многодневки «Ски Тур» из-за проблем со здоровьем. Ранее появилась информация, что 27-летнего спортсмена беспокоят проблемы с дыханием и боли в груди.
3. В лыжном спорте россиянин Александр Большунов не пробился в финал мужского спринта коньковым стилем в гору на третьем этапе многодневки «Ски Тур». Россиянин пострадал из-за контакта с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером. Представитель Норвегии неожиданно начал смещаться в сторону Большунова, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финальную гонку, несмотря на мощный рывок в концовке. Крюгер спокойно дошёл до финиша последним.
4. Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова. Спортсменку заметили в клинике сидящей в шейном воротнике. По информации источника, 23-летняя Сотникова не первый день находится в больнице, ей сделали операцию.
5. В Российской Премьер-Лиге у клубов состоялось несколько трансферов. Так, например, экс-вратарь сборной России Юрий Лодыгин подписал контракт до конца сезона с тульским «Арсеналом», полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком казанского «Рубина», а защитник Роман Шишкин, по информации «Чемпионата», подписал контракт с московским «Спартаком».
6. В центральном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на домашней площадке обыграл «Авангард» со счётом 5:3 и обеспечил себе первое место Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
7. Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Так, мадридский «Атлетико» на домашнем поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0, а дортмундская «Боруссия» выиграла «ПСЖ» — 2:1.
8. Стало известно, что «Барселона» платила определённой компании за поддержку президента клуба Хосепа Марии Бартомеу и критику футболистов команды в социальных сетях, утверждает Cadena SER со ссылкой на El Larguero.
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