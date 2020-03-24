Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены, у Терима коронавирус. Главные новости дня

1. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявил о переносе из-за пандемии коронавирусной инфекции финалов еврокубков.



2. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заразился коронавирусом.



3. Чемпионат Испании по футболу, который был поставлен на паузу до начала апреля, приостановлен на неопределённый срок.

4. «Локомотив» проявляет интерес к главному тренеру «Олимпиакоса» Педру Мартиншу.



5. Руководство «Наполи» объявило, что игроки клуба не возобновят тренировки 25 марта из-за пандемии коронавируса.



6. Президент UFC Дэна Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 249.



7. РФС проводит проверку матча 19-го тура Профессиональной футбольной лиги «Урожай» — «Интер» на предмет договорного характера.

8. Полузащитник «Манчестер Сити» Педро Порро, который выступает на правах аренды в «Вальядолиде», сообщил, что был оштрафован за нарушение карантина в Испании

9. Бывший президент мадридского «Реала» Фернандо Мартин Альварес заразился коронавирусом