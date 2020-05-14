Серия А вернётся 13 июня, Тейшейра победил Смита. Главное к утру

1. Клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата с 13 июня



2. Во Флориде прошёл турнир UFC Fight Night 171. В главном бою Гловер Тейшейра победил Энтони Смита.

3. В течение двух ближайших дней Юрий Сёмин покинет пост главного тренера московского «Локомотива».

4. Себастьян Феттель отказал «Макларену» и подпишет контракт с «Мерседесом».

5. «Бавария» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Зане. Английский клуб требует за него € 50 млн.

6. Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев отказался заключать новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС) на общую сумму 30 млн рублей



7. Международная федерация футбола (ФИФА) из-за пандемии коронавируса приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best



8. По информации СМИ, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в коме в военном госпитале Москвы.