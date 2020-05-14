Серия А вернётся 13 июня, Тейшейра победил Смита. Главное к утру

1. Клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата с 13 июня
2. Во Флориде прошёл турнир UFC Fight Night 171. В главном бою Гловер Тейшейра победил Энтони Смита.
3. В течение двух ближайших дней Юрий Сёмин покинет пост главного тренера московского «Локомотива».
4. Себастьян Феттель отказал «Макларену» и подпишет контракт с «Мерседесом».
5. «Бавария» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Зане. Английский клуб требует за него € 50 млн.
6. Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев отказался заключать новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС) на общую сумму 30 млн рублей
7. Международная федерация футбола (ФИФА) из-за пандемии коронавируса приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best
8. По информации СМИ, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в коме в военном госпитале Москвы.
- 14 мая 2020
-
08:30
-
01:05
-
00:12
- 13 мая 2020
-
23:31
-
22:38
-
20:17
-
19:17
-
17:58
-
16:02
-
15:56
-
14:37
-
13:50
-
12:38
-
10:37
-
09:55
-
09:38
-
09:03
- 12 мая 2020
-
23:59
-
23:10
-
21:07
-
19:48
-
19:00
-
18:27
-
16:13
-
14:57
-
14:31
-
13:13
-
12:55
-
10:36
-
09:24
-
08:33
-
00:25
- 11 мая 2020
-
23:55
-
22:09
-
22:08