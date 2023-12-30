Санкции Украине за бойкот ОИ, Роналду — главная звезда мирового спорта. Главное к утру
На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады, португальский форвард Криштиану Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта, матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии отменили из-за взглядов местной власти. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады.
- Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта 2023 года. В топ-5 попали три футболиста.
- Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии отменили из-за взглядов местной власти.
- «Айлендерс» нанесли «Вашингтону» третье поражение подряд. Овечкин без очков.
- Панарин показал вторую скорость в карьере в НХЛ по достижению отметки в 20 шайб.
- Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале».
- Апелляционный комитет ЧМ по блицу оставил в силе решение судьи о Непомнящем и Дубове.
- «Интер» не смог обыграть «Дженоа» в матче 18-го тура Серии А.
- Сборная Канады всухую уступила Швеции в матче МЧМ 2024 года.
- «Фенербахче» и «Галатасарай» выпустили заявление из-за ситуации с Суперкубком Турции.
Материалы по теме
Комментарии