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Санкции Украине за бойкот ОИ, Роналду — главная звезда мирового спорта. Главное к утру

Санкции Украине за бойкот ОИ, Роналду — главная звезда мирового спорта. Главное к утру
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На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады, португальский форвард Криштиану Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта, матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии отменили из-за взглядов местной власти. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады.
  2. Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта 2023 года. В топ-5 попали три футболиста.
  3. Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии отменили из-за взглядов местной власти.
  4. «Айлендерс» нанесли «Вашингтону» третье поражение подряд. Овечкин без очков.
  5. Панарин показал вторую скорость в карьере в НХЛ по достижению отметки в 20 шайб.
  6. Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале».
  7. Апелляционный комитет ЧМ по блицу оставил в силе решение судьи о Непомнящем и Дубове.
  8. «Интер» не смог обыграть «Дженоа» в матче 18-го тура Серии А.
  9. Сборная Канады всухую уступила Швеции в матче МЧМ 2024 года.
  10. «Фенербахче» и «Галатасарай» выпустили заявление из-за ситуации с Суперкубком Турции.
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