Санкции Украине за бойкот ОИ, Роналду — главная звезда мирового спорта. Главное к утру

На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады, португальский форвард Криштиану Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта, матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии отменили из-за взглядов местной власти. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».