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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2023: онлайн-трансляция женской эстафеты 2 марта на ЧМ-2023

Чемпионат мира по лыжам — 2023. Великая битва Норвегии и Швеции в эстафете. LIVE
Татьяна Постникова
ЧМ-2023, Фрида Карлссон и Тириль Венг
Аудио-версия:
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Сможет ли кто-то навязать борьбу всемогущим шведкам?
Расписание чемпионата мира - 2023 по лыжным видам спорта
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. В четверг, 2 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — в женской эстафете 4х5 км. Начало — в 14:30 мск.

Безусловно, главный фаворит — это сборная Швеции. Её четвёрка, кажется, безупречна: Эмма Рибом, Эбба Андерсон, Фрида Карлссон, Майя Дальквист — у всех девушек на этом чемпионате мира есть личные медали. Но говорить, что эстафета пройдёт без борьбы, преждевременно. Команды Норвегии и Германии, конечно, приложат все усилия к тому, чтобы сотворить сенсацию.

Со стартовыми составами на гонку можно ознакомиться по ссылке.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты на ЧМ-2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за гонкой вместе с нами.

Live Татьяна Постникова

ЧМ-2023 впервые за 69 лет проходит без участия России. В женской эстафете наши спортсменки — олимпийские чемпионки, поэтому точно могли навязать борьбу сегодня. Но, увы, соревнования пройдут без российских лыжниц.

Тем не менее россиянки следят за турниром. Наталья Непряева, например, призналась, что поддерживает некоторых иностранных спортсменок. О чём ещё рассказала обладательница Кубка мира — читайте в нашем интервью.

«Я — королева лыж? Нет, но я лидер сборной России». Интервью с Натальей Непряевой «Я — королева лыж? Нет, но я лидер сборной России». Интервью с Натальей Непряевой
12:13 Татьяна Постникова

Сейчас в медальном зачёте ЧМ-2023 в лыжных гонках лидирует Норвегия. Швеция отстаёт от своего соседа всего на одно золото, так что сегодня расклады могут поменяться.

Медальный зачёт ЧМ-2023 (лыжные гонки)

Медальный зачёт ЧМ-2023 (лыжные гонки)

С медальным зачётом ЧМ-2023 в других видах спорта вы можете ознакомиться здесь.

12:04 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! В Планице продолжается чемпионат мира. Сегодня в программе соревнований — женская эстафета. Получится ли у шведок с лёгкостью завоевать золото или предстоит заруба с норвежками? Следите за гонкой в нашей онлайн-трансляции.

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