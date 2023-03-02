Чемпионат мира по лыжам — 2023. Великая битва Норвегии и Швеции в эстафете. LIVE

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. В четверг, 2 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — в женской эстафете 4х5 км. Начало — в 14:30 мск.

Безусловно, главный фаворит — это сборная Швеции. Её четвёрка, кажется, безупречна: Эмма Рибом, Эбба Андерсон, Фрида Карлссон, Майя Дальквист — у всех девушек на этом чемпионате мира есть личные медали. Но говорить, что эстафета пройдёт без борьбы, преждевременно. Команды Норвегии и Германии, конечно, приложат все усилия к тому, чтобы сотворить сенсацию.

Со стартовыми составами на гонку можно ознакомиться по ссылке.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты на ЧМ-2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за гонкой вместе с нами.