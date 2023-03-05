Чемпионат мира по лыжам — 2023. Хватит ли у Клебо сил на изнуряющий марафон? LIVE

В Планице (Словения) завершается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В воскресенье, 5 марта, в лыжных гонках будет разыгран последний комплект наград — состоится марафон, 50 км классикой. Старт — в 14:00 мск.
В заключительной гонке турнира внимание будет приковано к Йоханнесу Клебо, для которого это последний шанс выиграть дистанционную гонку в обозримом будущем. На ЧМ-2021 норвежец боролся с Большуновым за золото, но был дисквалифицирован. Есть шанс, что он будет сражаться за самые высокие места и в этот раз. Впрочем, среди фаворитов не только норвежцы. Конкуренцию им составит известный классист Ийво Нисканен.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского марафона на чемпионате мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за последней гонкой турнира вместе с нами!
На ЧМ-2023 подобной борьбы между россиянами и норвежцами мы не увидели, однако Большунов уже во всю готовится к очной встрече на ЧМ-2025.
Уже после пересмотра результатов и дисквалификации Клебо Большунов всё-таки пошёл на награждение, но на подиуме стоял с траурным лицом, так и не надев медаль.
Позднее он объяснил, что не согласен с результатами: «Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я. Но точно не Иверсен. Совершенно не удовлетворило решение дисквалифицировать Клебо, потому что для меня это бессмысленно. Какое решение устроило бы? Не знаю».
Александр Большунов, ЧМ-2021
Фото: РИА Новости
Тогда Александр Большунов крайне болезненно воспринял второе место. После финиша, ещё до пересмотра результатов, он заявил, что не пойдёт на награждение.
Я пошёл домой. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, если дисквалифицировать кого-то могут, то меня. У меня нет слов. Не знаю, что мне говорил Клебо. Я не собираюсь на награждение. Это было нечестно, — выпалил на эмоциях россиянин.
Давайте вспомним, как тогда развивались события на финише злополучного марафона на ЧМ-2021.
На прошлом ЧМ Клебо, кстати, ведь удалось выиграть золото в скиатлоне. Правда, норвежца быстро лишили медали и дисквалифицировали из-за борьбы на финише. В итоге чемпионом стал Эмиль Иверсен, второе место занял Александр Большунов, уступивший в борьбе за золото меньше секунды, а тройку призёров замкнул Симен Крюгер.
Вообще из-за отсутствия россиян, а точнее Большунова, шансы на золото у Клебо возрастают. Пускай противоборства на трассе между Йоханнесом и Александром нет, споры между ними идут в медиа. Так, например, норвежец посмеялся над победой россиянина в скиатлоне на «Чемпионских высотах». Почему?
Конечно, главная интрига сегодня — получится ли у Клебо завоевать первую медаль чемпионата мира в дистанционной гонке. На текущем ЧМ норвежцу это пока не удалось — в скиатлоне он был вторым, а в разделке — четвёртым.
Кстати, Ханс Кристер Холунд, который потенциально мог бы претендовать на медали, сегодня тоже не бежит.
Главные фавориты сегодня норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг, швед Вильям Порома и финн Ийво Нисканен.
Давайте ознакомимся со стартовым протоколом на гонку. Сегодня марафон побегут 51 человек. Под первым номером на трассу уйдёт Йоханнес Клебо, под вторым - Пол Голберг, а под третьим — Дидрик Тёнсет. Основные претенденты на медали стартуют в первой десятке.
Подробнее с протоколом вы можете ознакомиться здесь.
Бронзовый призёр ЧМ-2023 Шур Рёте снялся с марафона. Как сообщила Федерация лыжных видов спорта Норвегии, у лыжника появились симптомы простуды. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Вместо Рёте марафон побежит Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
Что интересно, Симен Хегстад Крюгер, выигравший на текущем ЧМ две дистанционные гонки, в заявку марафона не попал.
Перед заключительной гонкой турнира Норвегия возглавляет медальный зачёт в лыжных гонках. Догнать их уже невозможно. Главный вопрос — насколько оторвётся сборная Норвегии.
Медальный зачёт ЧМ-2023 (лыжные гонки)
Медальный зачёт по всем диспицплинам и отдельным видам спорта вы можете здесь.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Планице завершается чемпионат мира. Последней гонкой на ЧМ-2023 станет мужской марафон. Он стартует в 14.00 по Москве.
- 5 марта 2023
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:07
-
11:47
-
11:32
-
11:18
-
10:56
-
09:00
-
08:00
-
06:18
-
00:58
-
00:43
-
00:19
- 4 марта 2023
-
23:59
-
23:24
-
23:05
-
22:50
-
20:29
-
18:00
-
17:38
-
16:59
-
16:47
-
16:38
-
15:58
-
15:34
-
15:24
-
14:49
-
14:41
-
14:20
-
13:45
-
13:44
-
13:30
-
13:10
-
13:03