Последний шанс для Йоханнеса выиграть дистанционную гонку на турнире в Планице.

Чемпионат мира по лыжам — 2023. Хватит ли у Клебо сил на изнуряющий марафон? LIVE

В Планице (Словения) завершается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В воскресенье, 5 марта, в лыжных гонках будет разыгран последний комплект наград — состоится марафон, 50 км классикой. Старт — в 14:00 мск.

В заключительной гонке турнира внимание будет приковано к Йоханнесу Клебо, для которого это последний шанс выиграть дистанционную гонку в обозримом будущем. На ЧМ-2021 норвежец боролся с Большуновым за золото, но был дисквалифицирован. Есть шанс, что он будет сражаться за самые высокие места и в этот раз. Впрочем, среди фаворитов не только норвежцы. Конкуренцию им составит известный классист Ийво Нисканен.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского марафона на чемпионате мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за последней гонкой турнира вместе с нами!