Главные спортивные события 27 февраля. Продолжит ли Хачанов победную серию после титула в Дохе — следите с нами!

7 топ-матчей вторника: возвращение Медведева, Овечкин в НХЛ, а ещё НБА и футбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли Овечкин разогнавшуюся «Оттаву»?

Когда «Оттава» уже фактически потеряла шансы на плей-офф, клуб внезапно ускорился. «Сенаторы» выиграли семь матчей из последних 10, много забивают — но пока этого не хватает даже для того, чтобы выйти на отметку в 50% набранных очков. Возможно, так клуб повышает цену на многочисленных игроков, которые могут быть проданы в дедлайн — однако от этого могут пострадать команды, которые ещё на что-то претендуют. «Вашингтон» к таким относится скорее формально, но наверняка хочет помочь своему капитану забивать.

Новая поддержка для Овечкина: Олимпийский чемпион не сомневается, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

🏒 5:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: пробьёт ли Макдэвид надёжную оборону «Лос-Анджелеса»?

После невероятной серии из 16 побед «Эдмонтон» закономерно притормозил: в последних 10 матчах команда одержала лишь четыре победы. «Лос-Анджелес», как и их оппоненты, получил ускорение после смены тренера: при Джиме Хиллере «короли» выиграли шесть игр из восьми. Прямо сейчас у команд равное количество очков, и они будут оспаривать третье место в Тихоокеанском дивизионе: правда, занявший его рискует в плей-офф сыграть с действующими чемпионами из «Вегаса».

Прошлый матч Макдэвида был весёлым: Видео Игрок «Калгари» провёл жёсткий силовой приём против Макдэвида, после чего началась драка

🏀 6:00: «Сакраменто Кингз» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 27 февраля 2024, вторник. 06:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из клубов НБА продлит победную серию?

«Сакраменто Кингз» и «Майами Хит» в последних матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации показывают шикарную игру. Клубы из Западной и Восточной конференций победили в трёх матчах кряду. Причём оба коллектива претендуют на прямое попадание в плей-офф с Запада и Востока. «Короли» на данный момент идут пятыми, а «огненные» – седьмыми в своих конференциях. «Сакраменто» и «Майами» уже встречались в нынешнем сезоне, и тогда сильнее оказались подопечные Эрика Споэльстры со счётом 115:106. Настала очередь «королей» попытать удачу на домашней площадке.

🎾 15:00*: Люка Ван Аш (Франция, LL) — Карен Хачанов (Россия, 4), Дубай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Хачанов победную поступь после титула в Дохе?

Карен Хачанов порадовал своих поклонников, завоевав титул в Дохе. И уже в первом круге «пятисотника» в Дубае россиянин должен был встречаться с Алексеем Попыриным, у которого он только что выиграл в полуфинале Дохи. Но австралиец снялся с соревнований, и его заменил лаки-лузер Люка Ван Аш. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель дальше сразится с кем-то из пары Иржи Легечка — Мартон Фучович.

🎾 18:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Александр Шевченко (Казахстан), Дубай, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Медведев первый матч после месячной паузы?

Даниил Медведев не выступал в туре почти месяц. 28 января он проиграл в финале Australian Open Яннику Синнеру, ведя 2:0 по сетам, и с тех пор только пропускал турниры, в частности он отказался защищать титулы в Роттердаме и Дохе. Но в Дубай россиянин всё-таки приехал и в первом матче сразится с Александром Шевченко, который совсем недавно поменял спортивное гражданство на казахское. Ранее теннисисты уже играли однажды — в Мадриде-2023, и тогда Медведеву удалось уйти с 0:1 по сетам и продвинуться дальше по сетке. Победитель нового матча во втором круге пересечётся с кем-то из пары Сумит Нагал — Лоренцо Сонего.

⚽️ 23:00: «Лутон Таун» — «Манчестер Сити», Кубок Англии, 1/8 финала

Интрига: лёгкая прогулка для гранда или сенсация?

Увы, интригу этому матчу придают всего два факта – это игра в плей-офф и что фаворит может испытать проблемы с недонастроем. В остальном всё ясно как день: команда Хосепа Гвардиолы ожидаемо должна пройти дальше, а новичок АПЛ – логично уступить ввиду класса. Однако стоит помнить, что в первом круге чемпионата Англии аутсайдер дал гегемону бой – и уступил лишь 1:2, заставив топ-клуб отыгрываться во втором тайме.

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Мальорка», Кубок Испании, 1/2 финала. Ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Захарян выйдет на поле только со скамейки?

Учитывая небольшое недавнее повреждение Арсена, не стоит полагаться, что россиянин с первых минут появится на поле в полуфинальном матче Кубка Испании. Это рискованно и для него, и для команды. В первой встрече зафиксировали нулевую ничью, так что всё самое интересное случится в Сан-Себастьяне. Из интересного: «Мальорка» не побеждает «Реал Сосьедад» на протяжении 11 встреч. Исходы, как правило, «низовые», и много голов ждать не стоит.